Gand-Wevelgem 2019 | come vederla in tv e streaming Orario e programma

Ciclismo - Viviani non si scompone : “il terzo posto nella Brugge-De Panne? Non conta nulla in vista della Gand-Wevelgem” : Il corridore italiano ha commentato il terzo posto ottenuto ieri, sottolineando di sentirsi in forma in vista della gara di domenica Elia Viviani non si scompone dopo il terzo posto ottenuto nella Brugge-De Panne, concentrandosi immediatamente sul prossimo appuntamento in calendario. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Il corridore della Quick-Step sarà impegnato domenica nella Gand-Wevelgem, dove proverà a riassaporare il gusto della ...