Di Maio | basta la parola

Luigi Di Maio umilia Alessandro Di Battista : "Basta viaggi. Forse qualcuno ha paura di...". Esplode il M5s : Lo "sbrocco" di Luigi Di Maio è completo. Anche il Fatto quotidiano, il giornale più grillino d'Italia, è costretto ad ammettere con un filo d'imbarazzo che la sconfitta alle regionali in Basilicata ha fatto perdere la testa al leader del Movimento 5 Stelle. Talmente nervoso da, nell'ordine: parlare

Ramy - Di Maio : "Ora la cittadinanza - basta girarci intorno". Ma Salvini frena : Sull'onda del dibattito in tv e sui social, anche il vicepremier Di Maio torna sul caso di Ramy , il ragazzino-coraggio che con la sua prontezza ha permesso di fermare l'azione di Ousseynou Sy. ...

Di Maio e il nuovo M5s di lotta e di governo : basta sconti a Salvini : La parola d’ordine è frenare la cavalcata della Lega e rimarcare la distanza dal "Salvinismo". Sul tavolo anche la...

Di Maio : “Basta girarci attorno - subito la cittadinanza a Ramy” : «Su Ramy confido in una rapida risoluzione per quanto riguarda la cittadinanza per meriti speciali. Quel bambino di origini egiziane ha compiuto un gesto straordinario. Durante l’assalto a San Donato Milanese ha avuto il coraggio di chiamare i carabinieri e salvare così la sua vita e quella dei suoi compagni. Come sapete nei giorni scorsi ho scritt...

Bus incendiato - Di Maio : 'Basta girarci intorno - ora la cittadinanza a Rami' : "Diamo la cittadinanza a Rami senza girarci intorno". A dichiararlo, a sorpresa, è il vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro del Lavoro, con un post su Facebook, ha spiegato che si augura che il "ragazzino eroe" (che ha sventato il piano criminale di Ousseynou Sy), possa ottenere al più presto la cittadinanza italiana. Anche il premier Giuseppe Conte si è detto d'accordo, mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini, più cauto, ha ribadito che ...

Attentato al bus - Di Maio : 'Concediamo la cittadinanza a Ramy - basta girarci attorno' : Se non ci saranno i problemi che qualcuno ha prospettato, sarò la persona più felice del mondo". E' quanto ha sottolineato il ministro dell'interno Matteo Salvini durante una conferenza in via ...

Di Maio : 'Cittadinanza a Ramy - basta girarci intorno' : Luigi Di Maio rilancia sulla cittadinanza a Ramy, uno dei ragazzini ostaggi di Ousseynou Sy che per primo è riuscito ad avvisare le forze dell'ordine durante il sequestro del bus sulla Paullese. "Su ...

Ramy - Di Maio : "Ora la cittadinanza - basta girarci intorno" : Sull'onda del dibattito in tv e sui social, anche il vicepremier Di Maio torna sul caso di Ramy , il ragazzino-coraggio che con la sua prontezza ha permesso di fermare l'azione di Ousseynou Sy. ...

La giunta Raggi adesso è in bilicoDi Maio : basta superficialità : Le telefonate alla sindacadel leader 5 Stelle, arrabbiatoperché Frongia non ha avvisatoper tempo i vertici dell’indagine Lo smarrimento dei parlamentari

La giunta Raggi adesso rischia Di Maio : basta superficialità : Il capo politico ha preteso che l'assessore allo Sport facesse «un passo indietro subito» per salvare il Movimento. Il «campione» dell'anticorruzione non può permettersi di sbagliare. E anche se i ...

Salvini a M5S : "Bisogna andare avanti sulle grandi opere". Di Maio : "Basta attacchi a M5S" : Botta e risposta a distanza tra i due vicepremier del governo di Giuseppe Conte, mentre il delicato tema della Tav Torino-Lione è ancora in sospeso. Il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato in Lucania con la campagna elettorale in vista delle elezioni in Basilicata del 24 marzo, ha voluto lanciare un messaggio agli alleati di governo:C'è bisogno di fare presto e di fare bene: ci sono 300 cantieri fermi in Italia perché, evidentemente, ...

Salvini : "Andiamo avanti sulle grandi opere"<br>Di Maio : "Basta attacchi a M5S" : Botta e risposta a distanza tra i due vicepremier del governo di Giuseppe Conte, mentre il delicato tema della Tav Torino-Lione è ancora in sospeso. Il leader della Lega Matteo Salvini, impegnato in Lucania con la campagna elettorale in vista delle elezioni in Basilicata del 24 marzo, ha voluto lanciare un messaggio agli alleati di governo:C'è bisogno di fare presto e di fare bene: ci sono 300 cantieri fermi in Italia perché, evidentemente, ...

Tav - nuova lite Di Maio-Salvini : «Basta attacchi a M5S» - «Io penso a lavorare» : La bomba Tav è stata momentaneamente disinnescata ma Di Maio e Salvini continuano a punzecchiarsi. «Basta attacchi a M5S, lavoriamo per l'Italia», dice il capo...

Tav - ancora lite Di Maio-Salvini : «Basta attacchi a M5S» - «Io penso a lavorare» : La bomba Tav è stata momentaneamente disinnescata ma Di Maio e Salvini continuano a punzecchiarsi. «Basta attacchi a M5S, lavoriamo per l'Italia», dice il capo...