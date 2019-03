Ponte | al via discesa 5 a parte impalcato

Ponte Morandi : altri due indagati nell'inchiesta su 5 viadotti di Autostrade : Ci sono due nuovi indagati nell'inchiesta bis della procura genovese su cinque viadotti della rete autostradale aperta dopo il crollo del Ponte Morandi. Si tratta di Michele Donferri Mitelli, ex ...

Nuova Zelanda : piogge torrenziali spazzano via un grosso Ponte [VIDEO] : Un'ondata di maltempo estremo si sta abbattendo sulla Nuova Zelanda, dove da pochi giorni è iniziato l'autunno australe : nell'isola meridionale della Nuova Zelanda è stato richiesto lo stato di...

Inchiesta Ponte Morandi : falsi report su 5 viadotti - dirigenti Autostrade e Spea indagati : report su cinque viadotti delle Autostrade italiane "edulcorati" e non corrispondenti al vero. E' questa l'accusa mossa dagli inquirenti della Guardia di Finanza di Genova ad alcuni personaggi di spicco della società Autostrade e di Spea, la società controllata del gruppo Atlantia che si occupa delle manutenzioni. Nel registro degli indagati quindi sono finti Michele Donferri Mitelli, egli stesso responsabile delle manutenzioni sulla rete ...

Ponte Morandi - indagati vertici Aspi-Spea/ Inchiesta bis "report viadotti edulcorati" : Inchiesta bis sul Ponte Morandi: indagati dirigenti Spea e Aspi per 5 viadotti 'simili' a quello crollato a Genova. "Report edulcorati su stato salute"

Ponte sullo Stretto - Toninelli : “Interessa ben poco - risolviamo prima i problemi” : “Mi domando come si faccia a parlare di Ponte quando poi non ci si può muovere all’interno dell’Isola… prima risolviamo i problemi nell’Isola, poi parliamo eventualmente di un Ponte che penso oggi interessi ben poco i siciliani che non si possono spostare“. Queste le parole del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, a Messina per un incontro alla Capitaneria di Porto. In seguito ...

Ponte - via a operazioni cantiere : GENOVA, 25 MAR - Hanno preso il via nell'area del cantiere le operazioni preparatorie per rendere agibile l'area per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo viadotto che sostituirà il Morandi ...

Ponte - via a operazioni cantiere : ANSA, - GENOVA, 25 MAR - Hanno preso il via nell'area del cantiere le operazioni preparatorie per rendere agibile l'area per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo viadotto che sostituirà il ...

Innovation Week : un Ponte sulla Via della Seta della conoscenza : Il baricentro dell'economia della conoscenza vira decisamente verso Est. La Cina ha già vinto , se ora è chiaro non lo era nel 2010, un'epoca ormai, quando l'Italia ha avviato con la Cina la più ...

Emergenza inondazioni negli USA dopo il “ciclone bomba” : un Ponte spazzato via in Nebraska - esondazioni - crolli di argini e dighe [FOTO] : 1/16 ...

Al via la collaborazione tra Romaest - Residenti e Retake Roma per la riqualificazione urbana di “Nuova Ponte di Nona – il Quartiere dei Parchi” : Si sta svolgendo in queste ore il primo intervento dedicato alla riqualificazione urbanadel sovrapasso pedonale Via Grappelli, porta d’ingresso di Nuova Ponte di Nona – Il Quartiere dei Parchi. Nato dalla collaborazione tra il Centro Commerciale Romaest, il Comitato di Quartiere “Nuova Ponte di Nona – il Quartiere dei Parchi”e Retake Roma, l’iniziativa partita alle 9 del mattino vede coinvolti una cinquantina tra commercianti, Residenti e ...

Conte e la torta a forma di Ponte. Da Genova critiche dalle vittime del viadotto Morandi : La cerimonia nello stabilimento di Fincantieri da cui è uscito il primo pezzo che servirà alla ricostruzione del viadotto il cui crollo ha provocato 43 morti

Una visita per rafforzare Fincantieri - e i suoi vertici - . Conte battezza la prima lamiera del futuro Ponte Morandi per archiviare gli ... : E' una consapevolezza fatta anche di necessità politica perché la realizzazione del nuovo viadotto nei tempi promessi impatta sul successo o meno del suo mandato e di quello del governo che presiede. ...

Ponte - rinviata la demolizione della pila 8 | : Dopo il ritrovamento di particelle d’amianto, posticipato l’uso dell’esplosivo per una delle torri del viadotto Morandi

Amianto sul Ponte Morandi - demolizione della Pila 8 rinviata - Sky TG24 - : Sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Occorre prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Intanto sono più di 30 i nuovi indagati ...