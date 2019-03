Padova | muore a soli 13 anni in ospedale durante l’operazione per estrargli un dente

Blastingnews

(Di giovedì 28 marzo 2019) Avrebbe dovuto compiere 14il prossimo primo aprile Benjamin Tyler Bryant. Invece è morto alla sua giovane età per un intervento di routine, come l’estrazione di un. L’episodio è accaduto a, presso la Clinica odontoiatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria. Purtroppo il quadro clinico del ragazzo non era dei più semplici, in quanto – come riporta Il Gazzettino – sin dalla nascita era affetto da una grave patologia neurologica, che lo aveva costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Tuttavia, non era la prima volta che il 13enne veniva sottoposto ad un intervento del genere: circa un mese fa, nella stessa struttura sanitaria, gli avevano già tolto un, senza nessun problema. Mercoledì era in programma una seconda operazione ad un molare, da eseguire in anestesia locale. Il ragazzo era arrivato in ambulatorio accompagnato dai genitori, che erano stati vicino ...

