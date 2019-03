Maurizio Landini ad Arquata il 4 aprile

Il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Savona per parlare di tutte le problematiche del territorio : 'La Cgil ieri oggi e domani sempre con i propri valori tra crisi industriale, innovazione, nuovi opportunità e l'importanza della dimensione europe' questo è il titolo dell'iniziativa pubblica che la ...

Maurizio Landini a Firenze : dialogo sui temi del lavoro : ... presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali della Scuola Normale a Firenze, Palazzo Strozzi in piazza Strozzi,, affronterà con la Preside dell'Istituto, e ordinario di Scienza politica, ...

Quanto guadagna Maurizio Landini : stipendio e busta paga in Cgil : Quanto guadagna Maurizio Landini: stipendio e busta paga in Cgil stipendio Maurizio Landini alla Cgil Il successore di Susanna Camusso, alla guida della Cgil, Maurizio Landini passa al contrattacco. E dalle prime mosse da segretario generale fa capire di voler ribaltare l’equazione che vede il sindacato capro espiatorio in molti dibattiti. Col suo fare combattivo Landini contesta le responsabilità addossate ai sindacati circa i molti ...

Piazzapulita - Maurizio Landini sbrocca in diretta : "Chi paga le tasse è considerato un cogl***e" : "Serve una lotta all'evasione, ma facendo le cose serie. E' una volontà politica che non c'è. E ci deve essere un principio preciso, chi più prende più paga". Maurizio Landini sbrocca in diretta da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7: "In questo Paese chi paga le tasse è considerato un cogl***e

Maurizio Landini : "Per la prima volta il governo parla con i sindacati" : "Siamo di fronte a una novità, l'apertura di un confronto sulle richieste messe in campo il 9 febbraio. Non vuol dire di avere la certezza del risultato, ma il governo riconosce il confronto con i sindacati". Così il leader CGIL Maurizio Landini in conferenza stampa al Ministero del Lavoro, in vista dei tavoli di confronto che si terranno tra le sigle sindacali e l'esecutivo. "Noi ripetiamo che il confronto va svolto prima di ...

I precari - la sinistra - il governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la sua Cgil : ... ma ricordiamo 5 anni di lotte dei lavoratori grazie ai quali oggi puoi parlare di un'azienda siderurgica che investe miliardi nell'impatto ambientale come non c'è da nessun'altra parte al mondo. Su ...

I precari - la sinistra - il governo gialloverde : Maurizio Landini racconta la "sua" Cgil : Intervista a tutto campo al nuovo segretario generale del sindacato. Che spiega le sue strategie. "C’è un problema di ribellione collettiva e solidale che dobbiamo costruire nel mondo del lavoro, tornando alle radici del sindacato" Congresso Cgil, cosa c'è da sapere sulla sfida tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla " Maurizio Landini: "Io, la sinistra, mio papà partigiano e le vacanze a Gabicce Mare" "

