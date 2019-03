L’ultima disperata mossa di May | pronta a dimissioni per salvare la Brexit Scalpitano

ilfogliettone

(Di giovedì 28 marzo 2019) La promessa del passo d'addio in cambio dell'accordo. Dopo le voci insistenti degli ultimi due giorni, Theresa May è uscita allo scoperto e si è impegnata a rassegnare lepur di vedere approvata la sua intesa con Bruxelles sulla. Sonoa lasciare l'incarico in anticipo pur di assicurare unaordinata, ha detto Theresa May in una riunione a porte chiuse, davanti al Comitato 1922, il gruppo parlamentare dei conservatori. "Sonoa lasciare questo incarico prima di quanto intendessi, pur di fare ciò che è giusto per il nostro paese e il nostro partito", ha spiegato. "Chiedo a tutti in questa stanza di sostenere l'accordo in modo da poter completare il nostro dovere storico: dare seguito alla decisione del popolo britannico e lasciare l'Unione europea con un'uscita regolare e ordinata", ha aggiunto May.La leader dei Tory ha affermato anche che "c'e' il ...

