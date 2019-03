Giorgia Meloni querela Carlo Calenda : "Io cozza o cesso - ma adesso..." : Quando è troppo, è troppo. Si parla dell'orrore di Carlo Calenda contro Giorgia Meloni, insultata qualche giorno fa come la "versione burina del KKK", una che "si è bevuta il cervello". La leader di Fratelli d'Italia, ospite del talk-show sul Nove Accordi e Disaccordi, spiega: "Mi sono stufata perch

Quanto guadagna Giorgia Meloni : stipendio e dichiarazione dei redditi : Quanto guadagna Giorgia Meloni: stipendio e dichiarazione dei redditi stipendio Giorgia Meloni e reddito Uno dei tre leader di spicco della coalizione di centrodestra, un politico di comprovata esperienza, nonostante abbia da poco compiuto 42 anni; Giorgia Meloni è in parlamento dal 2006 – entrò nella fila dell’allora Alleanza Nazionale – e da allora non è mai più uscita; quella in corso è la quarta legislatura per lei. Tra il 2008 e ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Giorgia Meloni : “Offese di Calenda su ‘burina del Ku Klux Klan’? Lo sto querelando” : “Le dichiarazioni contro di me di Carlo Calenda? Lo sto per querelare”. Lo afferma la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante “Accordi&Disaccordi” il talk in onda su Nove alle 21.25 condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. L’ex ministro di centrodestra è tornata sull’acceso scambio social avuto con Carlo Calenda sul Congresso mondiale delle famiglie di Verona. L’ex ministro dello Sviluppo ...

Giorgia Meloni : "Io burina? Mi sono stufata - querelo Calenda" : "Le dichiarazioni contro di me di Calenda? Lo sto per querelare". Giorgia Meloni, a 'Accordi e Disaccordi' su Nove (stasera alle 21,25) torna sulla recente lite via Twitter con l'ex ministro dello Sviluppo economico e sbotta: "Mi sono stufata, perché verso di me si prendono delle libertà che io verso gli altri non mi prendo. Potrei dare lezioni di democrazia per le mie battaglie fatte in questo Paese. E sul fatto che definirmi una ...

Giorgia Meloni - il documento segreto della Ue per farvi invadere dagli immigrati : l'ultimo sfregio all'Italia : Nonostante il governo italiano non abbia ancora aderito alle regole del Global compact sull'immigrazione volute dalle Nazioni unite, da Bruxelles hanno trovato il modo per costringere l'Italia a doverlo applicare. La trappola è stata svelata da Giorgia Meloni che ha reso noto un documento "segreto"

Giorgia Meloni contro Andrea Scanzi in diretta tv - Lilli Gruber “tolgo l’audio” : Giorgia Meloni contro Andrea Scanzi in diretta tv, Lilli Gruber “tolgo l’audio” È stato un acceso scambio di opinioni, a voler essere buoni, quello andato in onda martedì sera a Otto e Mezzo. A scambiarsi le suddette opinioni, nello studio della striscia preserale di La7, Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, Marco Damilano, direttore de L’espresso, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e la padrona di ...

Giorgia Meloni : "Il centrodestra riparte da noi e dalla Lega. Con Forza Italia siamo in competizione" : "Noi crediamo, speriamo e soprattutto lavoriamo per un centrodestra rinnovato, del quale vogliamo essere la seconda gamba. Un movimento conservatore e sovranista, nella difesa dei valori della nostra civiltà e dell'interesse nazionale, distinto e alleato con la Lega per dare un governo all'Italia".

Matteo Salvini - il piano segreto per una lista unitaria Lega-Giorgia Meloni : Matteo Salvini si sarebbe confrontato con Steve Bannon, l'ex stratega di Donald Trump, che in questi giorni si trova in Italia, per dare vita a un nuovo centrodestra sovranista, con Giorgia Meloni ed, eventualmente, senza Silvio Berlusconi. Da parte sua Bannon sta provando a costituire una specie di

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio e Giorgia Meloni ospiti mercoledì 27 marzo alle 21.25 : La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio sono gli ospiti della prima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda mercoledì 27 marzo alle 21.25 su Nove. Al centro del dibattito l’attualità politica, dagli ultimi risultati elettorali in Basilicata, al terremoto giudiziario che ha investito il Movimento 5 ...

Regionali Basilicata - botto di Giorgia Meloni : avanzata sovranista - cifre da urlo per Fratelli d'Italia : Trionfo del centrodestra, centrosinistra staccato, M5s polverizzato. Questo in estrema sintesi il verdetto delle elezioni Regionali in Basilicata, che hanno marcato la vittoria del generale Vito Bardi. E analizzando il voto si scoprono dettagli interessanti. In primis il botto della Lega, che nell'a

Giorgia Meloni estrema contro George Soros che finanzia Emma Bonino : "Tenetevi i soldi degli usurai" : Toh che caso: George Soros ha finanziato con 200mila euro +Europa, il partito guidato da Emma Bonino. Un finanziamento che va ad infittire i sospetti sul magnate, che con i suoi soldi cerca di orientare le politiche dei paesi dell'Unione europea, promuovendo formazioni favorevoli all'immigrazione e

Giorgia Meloni - il clamoroso scippo nella terra della Lega : 35 big (la metà azzurri) vanno coi "Fratelli" : Fratelli d'Italia fa il pieno di amministratori locali in Veneto e svuota le fila di Forza Italia. Ad annunciarlo è Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto che in una conferenza stampa spiega che «trentacinque amministratori locali, in rappresentanza di 25 comuni della p