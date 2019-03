Disponibile l' aggiornamento di sistema 6 51 di PS4

Modalità notte su WhatsApp quasi pronta per Android : aggiornamento beta Disponibile il 26 marzo : Oggi si compie un passo decisamente in avanti per la Modalità notte su WhatsApp. In queste ore, è stata resa disponibile una nuova beta per Android dell'applicazione di messaggistica nella sua versione 2.19.82: per quanto il tanto atteso dark mode non sia attivato direttamente in app, ci sono tracce effettive delle nuove schermate scure per le chat, la sezione impostazioni, profilo e tutte quelle previste dal servizio. Da tempo gli utenti ...

Windows 10 October Update : Disponibile aggiornamento cumulativo (17763.402) : Da ieri sera, è disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 10 per gli utenti Release Preview del programma Insider: si tratta della build 17763.402 (KB4490481). Changelog Per il momento non è stato reso noto alcun changelog. Download Per installare subito la nuova build, è sufficiente recarsi in Impostazioni > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul pulsante “Verifica disponibilità ...

Fifa 19 Patch 1.12 – Title Update 11 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su PS4 e Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 19 marzo per la versione PC ed è arrivata il 21 marzo anche su console PS4 ed Xbox One. Da sottolineare che una prima parte di tale aggiornamento era già stata rilasciata, solo per PC, il 6 marzo Patch 1.12 Fifa 19 […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.12 – Title Update 11: nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 e Xbox ...

Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su PS4 e Xbox : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 19 marzo per la versione PC ed è arrivata il 21 marzo anche su console PS4 ed Xbox One. Da sottolineare che una prima parte di tale aggiornamento era già stata rilasciata, solo per PC, il 6 marzo Patch 1.11 Fifa 19 […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10: nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 e Xbox proviene da I Migliori ...

Windows 10 April Update : Disponibile aggiornamento cumulativo [build 17134.677] : E’ da pochissimo disponibile al download un aggiornamento cumulativo, relativo alla build 17134.677 per tutti gli utenti Windows 10 aventi a bordo April Update. La build in questione, numerata KB4489894, porta le seguenti migliorie: This Update includes fix for the Microsoft Access 97 database where it may stop requesting operation when a table or column has custom properties. It also addresses an issue which prevents Microsoft Office ...

Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10 : nuovo aggiornamento Disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 19 marzo per la versione PC ed arriverà probabilmente la prossima settimana anche su console PS4 ed Xbox One. Da sottolineare che una prima parte di tale aggiornamento era già stata rilasciata il 6 marzo Patch 1.11 Fifa 19 – Title Update […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene ...

Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10 : nuovo aggiornamento Disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 6 marzo per la versione PC ed arriverà la prossima settimana anche su console PS4 ed Xbox One. Risolti piccoli problemi di carattere grafico ed aggiornate le foto di alcuni calciatori Patch 1.11 Fifa 19 – Title Update 10 Ehi fan di […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.11 – Title Update 10: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene da I ...

Windows 10 October 2018 Update : Disponibile l’aggiornamento cumulativo di marzo : E’ in corso il roll-out di un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti i PC e tablet con a bordo Windows 10 October 2018 Update. La build è numerata 17763.348 e può essere identificata con il codice KB4482887. Changelog Enables “Retpoline” for Windows on certain devices, which may improve performance of Spectre variant 2 mitigations (CVE-2017-5715). For more information, see our blog post, “Mitigating Spectre variant 2 with ...

Red Dead Online : Disponibile l'aggiornamento della beta : Oggi la beta di Red Dead Online riceve un grosso aggiornamento: include nuove modalità, un miglior bilanciamento, nuove armi, nuovi vestiti e altre migliorie richieste dalla community.Ottieni Pepite d'Oro e PE completando le Sfide giornaliere, una nuova serie di obiettivi di diverso tipo come scuoiare animali, trovare tesori, vincere faide e altro. Apri il menu giocatore per consultare le tue 7 Sfide giornaliere che cambieranno ogni giorno. Ogni ...

Red Dead Online : Disponibile un nuovo aggiornamento : Oggi la beta di Red Dead Online riceve un grosso aggiornamento: include nuove modalità, un miglior bilanciamento, nuove armi, nuovi vestiti e altre migliorie richieste dalla community nelle risposte sulla nostra pagina del feedback. L’aggiornamento è ora Disponibile in gioco: ecco tutti i dettagli. Ottieni Pepite d’Oro e PE completando le Sfide giornaliere, una nuova serie di obiettivi ...

Fifa 19 Patch 1.10 – Title Update 9 : nuovo aggiornamento Disponibile anche su PS4 ed Xbox! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 20 febbraio per la versione PC ed è in distribuzione dal 26 febbraio anche su PS4 ed Xbox One Patch 1.10 Fifa 19 – Title Update 9 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.10 – Title Update 9: nuovo aggiornamento disponibile anche su PS4 ed Xbox! proviene da I ...

Windows 10 October Update 2018 : Disponibile aggiornamento cumulativo : E’ da qualche ora disponibile al download un nuovo aggiornamento cumulativo pubblico per tutti gli utenti Windows 10 con a bordo l’ultima release ufficiale: October Update 2018. Ancora non è disponibile un changelog per la versione in questione, (nome in codice KB4482887 ), ma non appena sarà disponibile, provvederemo ad aggiornare l’articolo. Nel frattempo, potete effettuare l’aggiornamento recandovi in ...

Fifa 19 Patch 1.10 – Title Update 9 : nuovo aggiornamento Disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 20 febbraio per la versione PC ed arriverà la prossima settimana su su PS4 ed Xbox One Patch 1.10 Fifa 19 – Title Update 9 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed è in […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.10 – Title Update 9: nuovo aggiornamento disponibile su PC proviene da I Migliori di Fifa.

Disponibile il nuovo aggiornamento di sistema 7.0.1 di Nintendo Switch : Come segnala Nintendoeverything, è ora Disponibile un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch. La versione 7.0.1 è stata appena pubblicata per tutti gli utenti.La spiegazione di Nintendo riguardo l'aggiornamento non è molto corposa. La compagnia afferma che è stato affrontato un problema specifico in cui Pokemon: Let's Go, Pikachu e Pokemon: Let's Go, Eevee non riuscivano a connettersi a Pokemon GO se il software di gioco veniva ...