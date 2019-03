Degrado e spaccio a Bergamo Autosilo stazione sgomberato e ripulito

ecodibergamo

(Di giovedì 28 marzo 2019) Vertice in Comune sull'. Gandi: «Sempre intervenuti con forza in quell'area, in vista di Porta Sud». Mercoledì il blitz di carabinieri e polizia locale: via gli abusivi. Ma è polemica politica, Stucchi: «La realtà è ben diversa»

