Cast e personaggi di Mentre ero via su Rai1 dal 28 marzo | Vittoria Puccini | Giuseppe Zeno

'Gomorra 4' : trama - Cast e personaggi - : Da quel giorno tutto per lei è cambiato, il suo mondo l'ha inghiottita ed è diventato parte di lei. Quando Pietro è morto era troppo tardi per tornare indietro, il dolore e la vendetta l'avevano ...

Mentre ero via : Cast completo attori con personaggi della Serie TV : Ecco tutti i protagonisti e gli interpreti di Mentre ero via, la Serie TV prodotta da Rai Fiction, in onda in prima visione su Rai Uno da giovedì 28 marzo 2019.

Cast e personaggi di Elementary 5 su Rai4 dal 27 marzo : Sherlock tra visioni e gelosia per Joan : Torna la mente investigativa più brillante del piccolo schermo: Sherlock Holmes con il Cast e personaggi di Elementary 5 debuttano stasera, 27 marzo, su Rai4. Con tre episodi a settimana, per la prima volta la serie procedural targata CBS sbarca sul canale 21 del digitale terrestre. La quinta stagione continua a raccontare le avventure del moderno Sherlock Holmes interpretato da Jonny Lee Miller, un ex consulente di Scotland Yard che si è ...

Avanti un altro 2019 : Cast e personaggi. Le novità con Paolo Bonolis : Avanti un altro 2019: cast e personaggi. Le novità con Paolo Bonolis cast completo e personaggi Avanti un altro 2019 Stasera 7 gennaio 2019 alle 18.45 su Canale 5 andrà in onda Avanti un altro 2019. Il programma ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci torna ad intrattenere con quiz e battute il preserale Mediaset. Lo show che andrà in onda al posto del gioco a premi The Wall condotto da Gerry Scotti, come anche nelle precedenti stagioni, ...

Gomorra 4 Cast : attori e personaggi della serie tv su Sky Atlantic : Gomorra 4 cast. Da venerdì 29 marzo 2019 va in onda su Sky Atlantic la quarta stagione della serie tv con Salvatore Esposito. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Gomorra 4 cast: attori e personaggi della serie tv su Sky Atlantic Gennaro Savastano è Salvatore EspositoAzzurra è Ivana LotitoPatrizia è Cristiana Dell’AnnaValerio è Loris De LunaEnzo è Arturo MuselliDon Geraldo è Gianni ...

Mentre Ero Via Cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : Mentre ERO VIA cast. Da giovedì 28 marzo 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Ero Via cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Vittoria Puccini è Monica GrossiGiuseppe Zeno è Stefano De AngelisFlavio Parenti è Riccardo GrossiFrancesca Cavallin è Barbara GrossiAntonia Fotaras è SaraRiccardo Antonaci è ...

Cast e personaggi di Chicago Med 4 dal 21 marzo su Mediaset e Sky tra il matrimonio Manstead e il trasferimento di Connor : Cast e personaggi di Chicago Med 4 sono pronti a conquistare il pubblico di Mediaset e Sky sbarcando su Premium Stories da oggi, 21 marzo. Con un singolo episodio a settimana, la serie andrà in onda al giovedì sera dalle 21.15 in poi portando sullo schermo le appassionanti e coraggiose vicende del Gaffney Chicago Medical Center tra vicende e casi clinici. La rete ha confermato che la prossima settimana l'appuntamento sarà con il secondo episodio ...

Cast e personaggi de La Verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey - dal 20 marzo su Sky Atlantic e già on demand : Il variegato gruppo di personaggi de La Verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey nel ruolo del protagonista omonimo sbarca dal 20 marzo su Sky Atlantic, con un episodio in prima serata ogni mercoledì, ma l'intera serie è già disponibile integralmente, con tutti i dieci episodi, in streaming su Sky On demand per tutti gli abbonati. Questa produzione che ha debuttato a Canneseries lo scorso anno ed è già stata trasmessa con successo in ...

Cast e personaggi di The Royals 4 in Italia su Rai4 dal 18 marzo : il regno del redivivo Robert nell’ultima stagione : La prima visione di The Royals 4 in Italia arriva anche in chiaro con la programmazione su Rai4, al via con un episodio al giorno da lunedì 18 marzo dalle ore 10.00 del mattino. La stagione, l'ultima per la serie ideata da Mark Schwahn (il creatore di One Tree Hill), era già stata trasmessa quasi in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti in anteprima esclusiva su TimVision, a meno di 24 ore dalla trasmissione negli USA sul ...

Cast e personaggi di Halt and Catch Fire su Rai4 dal 13 marzo - un paradiso per nerd : trama e promo : Sbarcano su Rai4 Cast e personaggi di Halt and Catch Fire, la serie televisiva statunitense di AMC che ha ottenuto recensioni unanimemente entusiastiche in patria. In onda dal 13 marzo, con due episodi ogni mercoledì in seconda serata, la serie nata dai produttori di Breaking Bad debutta in Italia in prima visione assoluta grazie a Rai4, che l'ha già introdotta al pubblico nella puntata di Wonderland in onda venerdì 8 marzo assieme ad ...