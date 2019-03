Vent’anni d’amore nel concerto di Le Vibrazioni a Milano con Dear Jack | Enrico Nigiotti e

optimaitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019)Ildi Lemette insieme 20 anni di musica della band di Francesco Sarcina che per l'occasione ha voluto riunire amici e colleghi in una serata evento con la quale hanno inaugurato il tour con il quale raggiungeranno tutta l'Europa. La scaletta del live al Mediolanum Forum di Assago si apre con Così sbagliato, brano che la band ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 dopo la reunion che hanno festeggiato ai Magazzini Generali di, proprio nel luogo in cui si era tenuto l'ultimodel gruppo nel 2012.Tra gli ospiti annunciati per la serata, anche I Ministri con i quali hanno interpretato Portami Via, ma non è mancata la presenza dicon il quale hanno cantato Ogni giorno. L'artista di Livorno ha scaldato l'ugola in vista dell'inizio del suo tour che avrà inizio a cominciare da aprile con la data a San Benedetto ...

