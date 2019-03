Tav | Salvini | referendum?Tocca a Regione

Tra Chiamparino e Salvini botta e risposta sulla Tav : "Il ministro nega il referendum" - "Responsabilità della Regione" : Non si farà la consultazione popolare sulla Tav chiesta dalla Regione Piemonte. Lo rende noto il governatore Sergio Chiamparino. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini - spiega - con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale" nell'Election day del 26 maggio. "Evidentemente - aggiunge Chiamparino - l'opinione dei cittadini fa paura"."Ringrazio il ministro ...

Tav - Salvini smaschera sinistra e Chiamparino "Referendum? Spetta a Regione" : "Non vuole il referendum", "Lui prende i giro i piemontesi". Sulla Tav ora è scontro aperto pure tra il presidente della Regione, Sergio Chiamparino e il vicepremier Matteo Salvini. "Ho ricevuto la risposta del ministro Salvini, con la quale non si autorizza lo svolgimento della consultazione popolare sulla Tav, prevista dall'articolo 86 dello statuto regionale, in contemporanea con le elezioni del 26 maggio", afferma oggi Chiamparino parlando ...

Tav - Salvini nega consultazione popolare : In assenza però di riferimenti normativi precisi, - conclude il governatore del Piemonte - ritengo che semplicemente non si sia voluta esprimere la volontà politica di far pronunciare i cittadini, ...

Tav - stop di Salvini al referendum : "Non si può accorpare all'Election Day" : Il Viminale boccia la richiesta di referendum sulla Tav avanzata dalla Regione Piemonte nella persona di Sergio Chiamparino. Nello specifico, Chiamparino chiedeva di poter accorpare la consultazione ...

Migranti - Salvini : “Mercantile dirottato dopo aver salvato naufraghi. STava tornando il Libia. Ora fa rotta verso Malta” : “C’è in corso un’ipotesi di dirottamento di un mercantile che Stava arrivando in Libia dopo aver soccorso Migranti e che invece ora sta dirigendosi a nord, verso Malta o Lampedusa. Non siamo più ai soccorsi, sarebbe il primo atto di pirateria in alto mare, con Migranti che hanno dirottato il mercantile che era arrivato a 6 miglia dalla costa libica. Sappiano che l’Italia la vedranno col cannocchiale”. L'articolo Migranti, ...

Banche - Tav - e autonomia. Così Salvini tradisce il nord-est : Roma. Gianantonio Da Re, il suo timore che la beffa possa concretizzarsi, lo esprime in una frase lasciata a metà: “Sarebbe il colmo che non sfruttassimo questa congiunzione astrale”, sospira il segretario della Lega veneta, citando, chissà quanto inconsapevolmente, la ormai proverbiale “cometa di H

Tav e Cina - doppio affondo di Macron sull’Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Verdini cambia Matteo per restare al Tavolo di chi comanda : Salvini al ristorante dell'inventore del Nazareno : ... di che parlano Salvini e Verdini , inteso come Denis? Di sicuro, a tavola con il massimo esponente delle Larghe Intese l'alleato del M5s ha parlato di politica. Ma non solo. Sul tavolo anche un ...

Verdini cambia Matteo per restare al Tavolo di chi comanda : Salvini al ristorante dell’inventore del Nazareno : Si è preso una legislatura sabbatica, sta collezionando condanne pesanti in primo e secondo grado, ma non smette di sedere a tavola con chi comanda. Denis Verdini continua a essere una sorta di attrazione per chi arriva al vertice del potere: lo è stato per Silvio Berlusconi, poi per Matteo Renzi. Ora che è fuori dal Parlamento, ha catturato l’interesse di Matteo Salvini. Il leader della Lega è stato avvistato nei giorni scorsi al ...

Tav e Cina - doppio affondo di Macron sull'Italia. Salvini : “Pensi a restituirci i terroristi” : Il presidente francese alla vigilia dell’incontro ha detto: «La Torino-Lione un problema italiano, non ho tempo da perdere». E sui rapporti con Pechino: «E’ un nemico sistemico dell’Europa, basta ingenuità»

Tav e Cina - Macron all'attacco Salvini : "Ci restituisca i terroristi" : Emmanuel Macron e Matteo Salvini salgono sul ring. Doppio gancio del francese, diritto senza troppi fronzoli dell'italiano. Si rinnova la sfida tra i Paesi divisi dalle Alpi e al centro del dibattito ci sono ancora la Tav, la via della seta e i terroristi nostrani rifugiati in Francia.A colpire per primo è stato, questa mattina, l'inquilino dell'Eliseo. Macron ha incontrato il premier Conte a margine del Consiglio Europeo e in conferenza stampa ...

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva. Tavolo permanente al Viminale : Cronaca Migranti, la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini: "E' favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" di GIORGIO RUTA, A BORDO della NAVE Mare Jonio, Nell'impossibilità di ...

Domenica Live - Salvini su Tav prevarrà buon senso - su Cina sicurezza non si svende : "Io dico si alla tav non per pregiudizi ma perche' credo che bisogna sbloccare le opere ferme. Di Maio non la vuole io e la stragrande...

Salvini : 'Tav si farà se prevarrà il buonsenso' - : Il vicepremier sulla Torino-Lione: "Di Maio non la vuole, rispettabile come opinione. Io e migliaia di italiani la vogliamo". Ma precisa: "La soluzione l'abbiamo sempre trovata". Sulle elezioni in ...