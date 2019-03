Palermo | spaccio allo Zen2 | arrestati due pusher

liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2019), 27 mar. (AdnKronos) - Duesono statidai carabinieri mentre spacciavano per le vie del quartiere Zen 2, a. Il primo a finire in manette è stato Gaetano Giarrusso, 30 anni. I militari hanno trovato nascosti nel suo scooter 53 grammi di hashish divisi in 30 dosi, 15,9

Adriano48R : RT @GDS_it: #Palermo, ancora un'operazione antidroga allo Zen 2: due arresti per spaccio - MondoPalermo : Palermo, ancora un'operazione antidroga allo Zen 2: due arresti per spaccio - GDS_it : #Palermo, ancora un'operazione antidroga allo Zen 2: due arresti per spaccio -