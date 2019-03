Ora legale abolita dal 2021 | cosa cambia davvero per noi

gqitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Il Parlamento della Ue ha votato a favore dell'abolizione dell'oraa partire dal. Nel frattempo si dovrà trovare un accordo con gli Stati affinchè la decisione entri in vigore. Il prossimo 31 marzo quindi - quando bisognerà spostare avanti di un'ora le lancette degli orologi per passare dall’oraall’ora solare – si procede come sempre, ma potrebbe essere una delle ultime volte che faremo il cambio. O meglio: bisognerà vedere come si regolerà il nostro Paese e quali sincronie deciderà la Commissione europea, da cui è partita la proposta a Strasburgo di cancellare l'ora. Il passaggio successivo vedrà l'avvio di un negoziato con i singoli Stati alla ricerca di un accordo. Al momento, come accade su diverse altre materie, gli Stati presentano posizioni così divergenti che non ...

fattoquotidiano : Ora legale abolita, Parlamento Europeo approva la fine del passaggio dall’ora solare: l’ultimo sarà nel 2021 - repubblica : Stop all'ora legale, ma dal 2021: il Parlamento europeo approva la proposta - ilpost : Il Parlamento Europeo ha votato a favore dell’abolizione del cambio tra ora solare e ora legale a partire dal 2021 -