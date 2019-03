Maire Tecnimont | Engadine Partners riduce la posizione ribassista

Piazza Affari : scambi negativi per Maire Tecnimont : Seduta in ribasso per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che mostra un decremento dell'1,94%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Maire Tecnimont fa il suo ingresso in Nigeria : Le controllate di Maire Tecnimont , Tecnimont e Tecnimont Nigeria Limited, si sono aggiudicate un contratto per il Phase 1 Rehabilitation Project da parte del cliente Nigerian National Petroleum ...

Maire Tecnimont si aggiudica commesse per 360 milioni di dollari : Maire Tecnimont si è aggiudicata commesse per un valore complessivo pari a circa 360 milioni di dollari , attraverso le sue controllate, per licensing, servizi di ingegneria ed attività EP, ...

Piazza Affari : senza freni Maire Tecnimont : Grande giornata per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,25%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del ...

Maire Tecnimont si aggiudica un contratto di servizi EPCM in Belgio : ... in Belgio, avrà una capacità produttiva a regime pari a 750.000 tonnellate all'anno, rendendolo uno dei più grandi ed efficienti impianti al mondo. Il valore complessivo del contratto è pari a circa ...

Maire Tecnimont - contratto servizi in Belgio per 90 milioni : Tecnimont controllata di Maire Tecnimont si è aggiudicata un contratto per i servizi di Engineering, Procurement, Construction Management , EPCM, e Commissioning , per un nuovo impianto di ...

Maire Tecnimont - Engadine Partners incrementa le vendite : Engadine Partners, dal 28 febbraio, ha aumentato la posizione ribassista su Maire Tecnimont dallo 0,75% allo 0,85%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

Maire Tecnimont - nuovo contratto ad Abu Dhabi : Maire Tecnimont S.p.A. al lavoro ad Abu Dhabi , negli Emirati Arabi Unit i. Il gruppo industriale annuncia che la propria controllata Tecnimont S.p.A. ha firmato un contratto con Abu Dhabi Polymers ...

Maire Tecnimont - gli analisti mantengono le indicazioni : Confermate le raccomandazioni su Maire Tecnimont dagli analisti di Banca IMI e Equita , che hanno rispettivamente indicato " buy " con target price a 6 euro e " hold " con prezzo obiettivo a 4,70 euro.

Economia circolare : Maire Tecnimont inizierà il riciclo della plastica con sostegno di Intesa : Una notizia che dimostra come il cerchio virtuoso del riciclo si sta allargando sempre di più coinvolgendo grandi imprese italiane e il mondo della finanza.

Riciclo plastica - Intesa finanzia progetto Maire Tecnimont : Siamo, infine, molto contenti che il primo finanziamento dedicato all'economia circolare - sul plafond da 5 miliardi euro annunciato dal CEO Carlo Messina - sia destinato a un'eccellenza italiana, ...

Maire Tecnimont entra con NextChem nel riciclo della plastica : Maire Tecnimont attraverso la controllata NextChem entra nel settore dell'Economia Circolare, investendo nello sviluppo del suo primo impianto avanzato di riciclo meccanico della plastica

Maire Tecnimont - AKO Capital va al ribasso sul titolo : La Consob rende noto che AKO Capital, dal 13 febbraio, ha ampliato lo short selling su Maire Tecnimont dall'1,71% all'1,83%. Nel frattempo, a Milano, scambia di poco sopra la parità il gruppo operante ...