Lincoln - A New York con la Suv Corsair - VIDEO

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La, il brand di lusso della Ford, presenterà al Salone di Newuna nuova Suv denominata. Per il momento è stato diffuso un singolo teaser della fiancata che non consente di intuire molto sul design, ma che ne conferma le dimensioni relativamente compatte.Quarta Suv della gamma. Ladovrebbe infatti rappresentare l'erede dell'attuale MKC, cugina della Ford Escape, a sua volta imparentata con la Kuga europea. Laè in piena espansione nel settore Suv, che sta sostenendo di fatto le vendite del costruttore rispetto alle classiche berline: laaffiancherà infatti i modelli Navigator, Nautilus e Aviator, tutti di recente introduzione.

