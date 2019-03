Lecce incontra il Campus Bio-Medico

puglianews24.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) ...giornata riservata all'orientamento universitario e una serata di raccolta fondi grazie all'impegno dell'Orchestra Sinfonica del conservatorio Tito Schipa- Da 25 anni nel segno de "la Scienza ...

didide76 : RT @claudia_caddeo: @GiuseppeConteIT perché? #conterispondi Il Presidente del Consiglio a Lecce non incontra i precari del CNR https://t.co… - Grazia79031639 : RT @claudia_caddeo: @GiuseppeConteIT perché? #conterispondi Il Presidente del Consiglio a Lecce non incontra i precari del CNR https://t.co… - Grazia79031639 : RT @FranceskoNew: Il Presidente del Consiglio a Lecce non incontra i precari del CNR -