Giro d' Italia 2019 | tutte le tappe | percorso e altimetria

Qualificazioni Euro 2020 : pareggio nel Girone dell'Italia tra Bosnia e Grecia : Ieri sera si sono disputate tante gare di qualificazione agli Europei 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno vinto 6-0 con il Liechtenstein, squadra piuttosto mediocre. Resta la buona prova generale degli azzurri, in particolare di Spinazzola, Verratti e Quagliarella. A segno il sampdoriano con una doppietta su rigore (reti che gli consentono di entrare nella storia degli azzurri come il calciatore più "anziano" ad aver segnato in ...

Giro d’Italia 2019 - presentate le nuove maglie : tante novità ed un tributo a Candido Cannavò [GALLERY] : Giro d’Italia, svelate le nuove maglie realizzate da Castelli con tessuti SITIP. La Maglia Bianca firmata Candido Cannavò a 10 anni dalla scomparsa. Nuova collaborazione con Intimissimi Uomo. Svelate oggi le maglie del Giro d’Italia 102, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport ed in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Le maglie, prodotte da Manifatture Valcismon – col famoso marchio dello scorpione, Castelli, che ...

L'Italia passeggia con il Liechtenstein. Gli Azzurri vincono 6-0 e volano in testa al Girone : Al Tardini di Parma L'Italia di Mancini supera con un tennistico 6-0 la cenerentola del girone J delle qualificazioni a Euro 2020. Gli Azzurri continuano così a segnare senza prendere goal. Con la ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei Gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

L’Italia passeggia con il Liechtenstein. Gli Azzurri vincono 6-0 e volano in testa al Girone : Al Tardini di Parma L’Italia di Mancini supera con un tennistico 6-0 la cenerentola del girone J delle qualificazioni a Euro 2020. Gli Azzurri continuano così a segnare senza prendere goal. Con la regia affidata a Verratti e Jorginho, il c.t. conferma il 4-3-3 di Udine, inserendo Quagliarella al po

L'Italia passeggia con il Liechtenstein; 6-0 e testa del Girone : Italia a valanga sul Liechtenstein nella seconda giornata del gruppo J di qualificazione agli Europei del 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini si impongono al Tardini di Parma 6-0 nella seconda gara ...

Vasto aspetta il Giro d'Italia : "Il 17 maggio sarà per Vasto - ha aggiunto l'Assessore allo Sport, Carlo Della Penna - una giornata storica per la partenza della tappa del Giro d'Italia, opportunità che siamo riusciti ad ottenere ...

Giro d’Italia 2019 - parterre da urlo : startlist ricca di campioni. Nibali - Dumoulin - Bernal - Yates e tanti fuoriclasse : Manca poco più di un mese al Giro d’Italia 2019 che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna, cresce l’attesa per la Corsa Rosa che si preannuncia altamente spettacolare: percorso particolarmente avvincente con tantissime montagne soprattutto nella seconda parte dell’evento (ci sono anche tre cronometro) e un parterre da urlo che conferirà ulteriore prestigio alla prima corsa a tappe di tre settimane ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Mai stato così bene - ora riposo e poi la Liegi. Pronto per il Giro d’Italia” : Tom Dumoulin non ha ancora vinto nel 2019 ma il trionfatore del Giro d’Italia 2017 sembra particolarmente convinto dei propri mezzi in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa. L’olandese ha incominciato con due top ten nelle classifiche generali di UAE Tour e Tirreno-Adriatico, poi ha concluso la Milano-Sanremo all’undicesimo posto e ora si lancia verso i prossimi grandi appuntamenti (il suo obiettivo ...

Giro d’Italia 2021 : la grande partenza sarà dalla Sicilia : Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi oggi è arrivata l’ufficialità: il Giro d’Italia del 2021 partirà dalla Sicilia. grande valorizzazione dunque per la regione del Sud del Bel Paese per quanto riguarda il ciclismo su strada, visto anche il ritorno del Giro di Sicilia nel prossimo mese di aprile e le tre tappe sempre della Corsa Rosa che saranno percorse nel 2020. Proprio durante la presentazione del Giro di Sicilia è ...

Ciclismo - l’annuncio del presidente Musumeci : “nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia” : Il presidente della Regione Sicilia ha annunciato che il Giro d’Italia del 2021 partirà proprio dall’isola “Nel 2021 il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia. E’ un evento seguito da oltre 100 emittenti di tutti i Paesi e per noi sarà una straordinaria opportunità“. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa a Palazzo d’Orleans per ...

Giro d’Italia Under23 - il percorso e le nove tappe ai raggi X. C’è il Mortirolo - tracciato selettivo : È stato presentato ieri, a Bologna, il percorso per quanto riguarda il Giro d’Italia Under23: un tracciato davvero molto selettivo quello che attenderà i corridori dal 13 al 23 giugno prossimi. Andiamo a scoprire le nove tappe ai raggi X. tappe Giro d’Italia Under 23 Giovedì 13 giugno, prologo, Riccione-Riccione, 3.6 km Uno sforzo brevissimo ma molto intenso: si assegna la prima maglia di leader, percorso completamente pianeggiante ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei Gironi. Vincono Italia e Spagna : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Giro d’Italia 2019 : al via anche il russo Ilnur Zakarin. Il capitano della Katusha-Alpecin ufficializza la presenza : Al momento è impegnata in terra catalana al Giro di Catalogna, dove “Per me, la top-5 o la top-5 sarebbero grandiose, pvisto che ho già avuto un inizio di stagione piuttosto intenso e dopo mi dirigerò verso il Teide per un allenamento in quota”. Ilnur Zakarin, stella russa del ciclismo su strada e capitano della Katusha-Alpecin ha ufficializzato la sua presenza al prossimo Giro d’Italia. “Mi piace molto il Giro, non solo ...