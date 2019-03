Edoardo Affini | “Punto al Campionato italiano a cronometro ma sogno la Roubaix La

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Nel mondo delle formazioni World Tour è arrivato un giovaneche fa ben sperare per il futuro del nostro paese. Parliamo di un ragazzo di soli 22 anni che nel 2018 ha letteralmente sbancato la categoria Under 23: campione europeo delle prove contro il tempo, campioneassoluto sia su strada che a, specialità che lo ha portato ad un passo dal podio del Mondiale di Innsbruck in cui ha chiuso al quarto posto, e prima maglia rosa del Giro d’Italia Under 23. Numeri alla mano,si è meritato e non poco il passaggio tra i professionisti assieme alla Mitchelton-Scott, dopo due anni nella formazione Continental della SEG Racing Academy, che gli ha regalato tanta esperienza e sicurezza per affrontare al meglio questo salto di qualità. Il giovane mantovano è pronto per mettersi alla prova, la Mitchelton-Scott crede fortemente in lui ed è intenzionata ...