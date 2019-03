Anticipazioni Una Vita | Leonor prova interesse per un uomo sposato | Inigo

Anticipazioni Una Vita : Diego caccia Blanca dalla sua abitazione : Nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva iberica “Una Vita” ambienta ad Acacias 38 e scritta da Aurora Guerra. Sono in arrivo dei nuovi colpi di scena, nelle puntate che andranno in onda sulle reti ammiraglia Mediaset tra qualche mese. Le Anticipazioni ci dicono che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Samuel Alday (Juan Gareda) uniranno ancora una volta le loro forze, per far allontanare Blanca da Diego. Purtroppo quest'ultimo cadrà nella ...

Anticipazioni The Walking Dead 9x16 - finale di stagione : una nuova guerra è alle porte : E' tantissima l'attesa per il finale della nona stagione di "The Walking Dead", che sarà trasmesso negli Stati Uniti dalla rete AMC domenica 31 marzo. Come di consueto l'episodio verrà trasmesso anche in Italia il giorno successivo, lunedì 1 aprile. L'appuntamento con la trasmissione italiana è fissato alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky. I Sussurratori tornano a colpire: morti eccellenti nella puntata precedente Il motivo di tanta attesa per ...

Una Vita Anticipazioni 27 marzo 2019 : Lolita incastra Belarmino : Lolita è riuscita a far arrestare Belarmino ma l'uomo, interrogato da Mendez, nega ogni coinvolgimento con il crimine di cui è accusato Antoñito.

Anticipazioni Uomini e donne - Gian Battista cacciato da Maria : ha aggredito una ragazza : Nuovo colpo di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne trono over che vedremo in onda su Canale 5. Le Anticipazioni di queste ultime ore rivelano che tra i protagonisti della trasmissione ci sarà il cavaliere Gian Battista, il quale sarà al centro di un'accesissima discussione che lo vedrà coinvolto assieme a Maria De Filippi, la quale perderà letteralmente le staffe al punto da cacciarlo via dalla sua ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019 : anticipazioni puntata 674 di Una VITA di mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019: Sotto interrogatorio da parte di Mendez, Belarmino nega qualsiasi colpevolezza e così i Palacios temono il peggio per Antonito… Simon vuole fuggire con Elvira e di conseguenza parla con Adela, dopo aver scoperto che quest’ultima sa della sua relazione con la figlia di Arturo… Diego, sia pure contro il parere del medico, decide di lasciare ...

Una Vita - puntata serale/ Anticipazioni : Elvira e Samuel amanti - 26 Marzo 2019 - : Una Vita, Anticipazioni puntata serale: Blanca scompare con Olga, morirà per mano della sorella? Lolita mette in atto il proprio piano per salvare Antonito.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina rivela a Isaac "Elsa era internata in una clinica psichiatrica" : Antolina insinuerà che Elsa ha solo finto di stare male perché pazza, era infatti stata a lungo chiusa in una clinica psichiatrica.

Il Segreto e Una Vita Anticipazioni 26 marzo 2019 : l'appuntamento serale su Rete 4 : Mentre a Puente Viejo si celebrano i funerali di Francisca, nel Bosco della Dame Olga è pronta a vendicarsi della sorella Blanca, rea di essere l'eletta di Ursula.

UNA VITA - Anticipazioni puntata SERALE di martedì 26 marzo 2019 : anticipazioni puntata 673 di Una VITA di martedì 26 marzo 2019 (Rete 4, ore 22.30): Ursula è in ansia per l’assenza di Blanca e vorrebbe cercarla, ma Samuel la fa desistere. Il giovane Alday le rivela di aver letto la lettera di Jaime e di aver ben compreso quali siano le sue reali intenzioni. Ursula tenta di negare tutto, ma invano… Simon ed Elvira vanno in una pensione e si abbandonano ai loro sentimenti. Adela chiede a Celia ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Ursula comanda il rapimento Fabiana : Ursula vieta a Fabiana di fare visita a Jaime, uscito dal coma, la disobbedienza della domestica spingerà la Dark Lady a comandare il suo squestro.