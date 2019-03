5 adolescenti devastano il centro storico di Torre Pellice | a Torino Ci

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Per noia hanno danneggiato auto in sosta e dehors neldi. Cinque ragazzi, tre minorenni e due 18enni, sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento aggravato.I giovani hanno staccato gli specchietti e preso a calci le portiere di quattro auto parcheggiate in via Mazzini e in viale Trento; hanno rovesciato i vasi delle piante di un bar e di un ristorante, in piazza della Libertà, e hanno strappato la tenda parasole di un negozio di abbigliamento in via Repubblica.I carabinieri li hanno individuati grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza e i ragazzi hanno confessato le scorribande. "Ci annoiavamo - hanno detto ai militari - Così abbiamo pensato a un gioco".

