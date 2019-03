Serie A Parma | Inglese in parte con i compagni

Serie A Parma - allenamento coi compagni per Bruno Alves : Parma - Seduta mattutina per il Parma , a Collecchio. La squadra, agli ordini del tecnico D'Aversa , ha svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da un'esercitazione tattica. La seduta è stata ...

Serie A Parma - Sprocati : «Il mio primo gol? Emozione unica» : Parma - ' Il primo gol in Serie A è stata un'Emozione unica, è il sogno di tutti i bambini esordire nella massima Serie e fare gol". Questo il pensiero dell'attaccante del Parma Mattia Sprocati che, ...

Serie A Parma - Stulac - Sierralta e Barillà a parte : Parma - I gialloblù sono tornati ad allenarsi con una seduta pomeridiana. A Collecchio, agli ordini di D'Aversa , hanno lavorato a parte Stulac , Barillà e Sierralta . Programma dedicato per Inglese , ...

Video/ Lazio Parma - 4-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 28giornata - : Video Lazio Parma, risultato finale 4-1,: con un primo tempo dominante i biancocelesti vincono la partita valida per la 28giornata della Serie A.

Serie A - la Lazio asfalta il Parma - ok l'Empoli. 1-1 tra Atalanta e Chievo : Dopo gli anticipi che hanno visto le vittorie di Cagliari , Spal, Sampdoria e Bologna, la 28esima giornata di Serie A è proseguita con la sfida dell'ora di pranzo tra il Genoa di Cesare Prandelli e la ...

Serie A – La Lazio rifila il poker al Parma - vittoria casalinga per l’Empoli : tra Atalanta e Chievo finisce in pareggio : Lazio a valanga contro il Parma, Atalanta-Chievo finisce in pareggio e successo casalingo per l’Empoli: i risultati di Serie A di questa domenica pomeriggio Tre sono stati i match di campionato scesi in campo in questo pomeriggio domenicale. Dopo la clamorosa sconfitta della Juventus per mano del Genoa, un altro risultato per altri motivi clamoroso si è profilato sui campi della Serie A. La Lazio ha infatti battuto con ben 4 gol ...

Serie A - Lazio-Parma 4-1. Doppietta Luis Alberto - per i crociati non c'è storia : un'altra Lazio rispetto a quella vista al Franchi nel pareggio con la Fiorentina quella che vince 4-1 sul Parma all'Olimpico. Alla vigilia Simone Inzaghi l'aveva chiesto: "Basta errori voglio una ...

Risultati Serie A diretta live - 28^ giornata : gol Parma : Risultati Serie A 27^ giornata – Il 28° turno di Serie A si è aperto con l’anticipo tra Cagliari e Fiorentina. Vittoria per 2-1 dei sardi con i gol di Joao Pedro e Ceppitelli, inutile il gol viola di Chiesa. Nel secondo anticipo spettacolo e 3-5 tra Sassuolo e Sampdoria. Successo per la Spal contro la Roma, colpo del Bologna sul campo del Torino. Impresa del Genoa che ha superato 2-0 la Juventus con Sturaro e Pandev; Napoli ...

Probabili formazioni Lazio-Parma - Serie A 17-03-2019 : Probabili formazioni Lazio-Parma, Serie A 17-03-2019Dopo il pareggio ottenuto in trasferta a Firenze con la Fiorentina, i ragazzi di Inzaghi affronteranno il Parma nella sfida casalinga che sarà fondamentale in termini di classifica per la corsa Champions League, per la Lazio sempre più difficile, ma non impossibile. Gli ospiti sono invece reduci dalla vittoria casalinga con il Genoa, che li mette sempre più al sicuro in ottica salvezza.QUI ...

Serie A Parma - personalizzato per Barillà e Stulac : Parma - I gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina in vista della prossima gara di campionato, all'Olimpico, contro la Lazio . A Collecchio programma di lavorato personalizzato per ...

Serie A : Parma-Genoa 1-0 : ROMA, 9 MAR - Parma batte Genoa 1-0, 0-0, nell'anticipo odierno della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ha deciso il match il gol di un ex, Kucka, al 33' della ripresa.

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : Parma ok - ora il Milan! Diretta gol live : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la Diretta live score delle partite, attese oggi 9 marzo 2019, come anticipi della 27giornata di campionato.

Calcio - Serie A : anticipo Parma-Genoa 1-0 : 19.55 Kucka 'man of the match' nel Parma che stende 1-0 il Genoa al Tardini.Entrambe le squadre 'serene' a centro classifica Ritmi blandi in un 1°tempo brutto e soporifero.Gli ospiti ci provano con Criscito (tiro centrale) e Bessa (sinistro largo), l'unica vera chance è per i ducali al 38': controllo in area e girata di Inglese fuori di poco.Ripresa.Grifone pericoloso con Sanabria (63') e Lerager (67'),ma a segnare è il Parma dopo un vero ping ...

Serie A - 27^ giornata in diretta : i risultati live e la classifica aggiornata - il Parma affronta il Genoa : 1/31 Alessandro Tocco/LaPresse LaPres ...