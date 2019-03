huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019)e le10del boardrivista mensile vaticana "", inserto mensile dell'Osservatore Romano, si sono dimesse per protesta, denunciando una campagna volta a screditare e mettere la rivista sotto il controllo diretto degli uomini. "Disistima e delegittimazione, così non si poteva andare più avanti" afferma piuttosto amareggiata, contattata telefonicamente dall'Huffpost, sottolineando il peggioramento delle condizioni di "libertà" e di "rispetto" dentro l'Osservatore Romano.Come è maturata questa decisione?"Da quando si è insediata la nuova comunicazione abbiamo vissuto molte difficoltà. Sono almeno due mesi che vediamo la pubblicazione di articoli totalmente opposti rispetto alla linea del nostro mensile, è stato un processo di delegittimazione crescente. È ...

Miti_Vigliero : RT @EmilioBerettaF1: Lo strappo delle donne in Vaticano. Lucetta Scaraffia spiega all'Huffpost le dimissioni di massa da 'Donne chiesa mond… - EmilioBerettaF1 : Lo strappo delle donne in Vaticano. Lucetta Scaraffia spiega all'Huffpost le dimissioni di massa da 'Donne chiesa m… - HuffPostItalia : Lucetta Scaraffia e altre 10 donne della redazione 'Donne Chiesa Mondo' si dimettono per protesta -