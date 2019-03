Il Samsung Galaxy A70 è stato svelato ufficialmente | un phablet di fascia media molto

In Italia con Vodafone il Samsung Galaxy Fold : tutti i dettagli : Proprio ieri vi avevamo fatto sapere della possibilità di pre-ordinare il Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone pieghevole del brand asiatico, a partire dal 26 aprile, con disponibilità effettiva dal 3 maggio. Tenete presente che le scorte, per ovvie ragioni, saranno limitate, e che quindi alloggeranno meglio quelli che si decideranno prima a prenotare. Si tratterà di una decisione niente affatto semplice, dato soprattutto il costo tutt'altro ...

Smartphone Android in offerta oggi 26 marzo : HONOR View20 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy A50 e non solo : oggi sono in offerta HONOR View20, Huawei Mate 20 Pro e Lite, Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 26 marzo: HONOR View20, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy A50 e non solo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold in prenotazione in Europa dal 26 marzo - consegne dal 3 maggio. Costa 2.000 euro : Il Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung, sarà in vendita in europa dal 3 maggio. Chi lo desidera potrà prenotarlo a partire dal 26 aprile prossimo. Per averlo bisognerà sborsare 2.000 euro, una cifra ampiamente preannunciata e, seppur alta, inferiore a quella richiesta per Mate X di Huawei, l’altro pieghevole di fascia alta che sarà venduto a 2.299 euro. In questo momento non è possibile fare un acquisto del tutto consapevole, ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere il primo smartphone senza tasti di Samsung : Secondo un report pubblicato oggi da un quotidiano sud coreano, Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere il primo smartphone Samsung privo di tasti. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere il primo smartphone senza tasti di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Minati i Samsung Galaxy S10 Exynos : batteria a terra per colpa di 2 bug : Hanno qualcosa che non va i Samsung Galaxy S10, che spendono più batteria di quanta dovrebbero. Gli esemplari colpiti sembrano corrispondere a quelli con processore proprietario Exynos, solitamente sempre molto ottimizzato sul fronte autonomia. Due sono i bug che stanno comportando qualche problema di consumo ai nuovi top di gamma asiatici, come riportato da 'PhoneArena.com'. Il primo è relativo al sensore di prossimità, per mezzo del quale ...

Energy Ring mostra la carica della batteria dei Samsung Galaxy S10 con un anello attorno alla fotocamera anteriore : Energy Ring è un'applicazione che visualizza un anello personalizzabile attorno all'obiettivo della fotocamera anteriore che indica il livello corrente della batteria, aggiungendo inoltre un accento all'obiettivo. L'anello completo sta a indicare che la batteria è completamente carica e diventa un arco sempre più corto mano a mano che l'autonomia diminuisce. L'articolo Energy Ring mostra la carica della batteria dei Samsung Galaxy S10 con un ...

Samsung Galaxy A70 è ufficiale : display da 6 - 7 pollici con scanner per le impronte - tripla fotocamera e batteria da 4.500 mAh : Anche per il Samsung Galaxy A70 è arrivato il momento della presentazione ufficiale, confermando alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A70 è ufficiale: display da 6,7 pollici con scanner per le impronte, tripla fotocamera e batteria da 4.500 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 - com’è davvero : Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Samsung Galaxy S10Non si sdoppia e non è 5G, ma è il prodotto tecnologico del momento. Samsung Galaxy S10 è la nuova generazione di una delle famiglie più longeve nella storia degli smartphone Android. Ha un design simile al modello ...

Samsung Galaxy A40 : prezzo - uscita in Italia e scheda tecnica. I colori : Samsung Galaxy A40: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica. I colori Manca pochissimo alla presentazione ufficiale del nuovo device Samsung. Il Galaxy A40 sta per debuttare, le informazioni sulla sua scheda tecnica sono quasi tutte svelate, il prezzo inoltre è già comparso su alcuni store sul web in giro per l’Europa. Vediamo tutti i dettagli sullo smartphone di fascia medio-bassa della casa sud coreana. Samsung Galaxy A40: la ...

TIM Party premia i propri clienti con Samsung Galaxy S10 : I clienti TIM Party hanno da oggi la possibilità di vincere uno dei 10 Samsung Galaxy S10 in palio, con possibilità che crescono a seconda della posizione. L'articolo TIM Party premia i propri clienti con Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 5G/ Ecco quando esce e quanto costerà : Il mondo dell'hi-tech si scalda con l'uscita ormai imminente del Samsung Galaxy S10 5G che si propone come un vero e proprio crack sul mercato

Recensione Samsung Galaxy M20 : ottima autonomia - poi poco altro : La fascia di mercato più ambita degli ultimi anni è la fascia bassa, spesso sfruttata da brand emergenti per farsi un nome ed entrare nelle grazie dei consumatori. Questa strategia ha fatto la fortuna di Huawei prima e di Xiaomi oggi, ma c’è un altro brand che punta a questa fascia per consolidare la sua […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy M20: ottima autonomia, poi poco altro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 Plus riceve Android 9 Pie in Italia - Huawei P10 in Europa : Samsung Galaxy A6 Plus riceve l'aggiornamento ad Android Pie in Italia, mentre Huawei P10 quello alla EMUI 9 in Europa. Pronto a scaricare i nuovi firmware? L'articolo Samsung Galaxy A6 Plus riceve Android 9 Pie in Italia, Huawei P10 in Europa proviene da TuttoAndroid.