Debito pubblico | Unimpresa | in ultimo anno raddoppiata velocità crescita

BCE - costo Debito pubblico : solo in Italia superiore a crescita Pil : Ancora cattive notizie. L' Italia è l'unico paese dell'area euro che presenta un costo del debito pubblico superiore al tasso di crescita nominale dell'economia . Lo rileva il Bollettino economico diffuso questa mattina dalla Banca Centrale Europea segnalando che il differenziale tra tasso di interesse e tasso di crescita è negativo in tutti i paesi ...

Debito pubblico - come misurarlo? I conti spesso trascurano dati importanti : di Monica Montella e Franco Mostacci Il Debito pubblico non è un indicatore esaustivo dell’esposizione finanziaria del settore pubblico e va affiancato ad altre grandezze come, ad esempio, le passività finanziarie. Il Debito pubblico non tiene conto degli esborsi futuri sui contratti derivati e i crediti commerciali mentre le passività finanziarie, valutate ai prezzi di mercato, dipendono dalle fluttuazioni del rendimento dei titoli di Stato. In ...