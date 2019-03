De Laurentiis | «Giocare i campionati durante la settimana? È interessante | discutiamone»

ilnapolista

(Di martedì 26 marzo 2019) Dopo aver parlato di Ancelotti e del desiderio di averlo a Napoli a vita, Aurelio Deha proseguito la sua intervista a Sky toccando vari temi. A partire dall’assemblea dell’Eca.«Inazionali vanno salvaguardati, rappresentano l’identità culturale territoriale. L’Italia poi si basa sulle diversità cittadine che abbiamo. Un campionato che si giochi in mezzo alla, è. Anche se difficile da rimodulare, bisogna sedersi intorno ad un tavolo e comprendere le problematiche dei vari paesi».«Partite in Cina? Non so se è corretto iniziare il campionato lì. Io esporterei il nostro calcio ad agosto quando le città sono vuote. Giocherei in Europa: a Parigi, a Madrid. Gli italiani vivono ovunque e gli stadi si riempirebbero».Il gap con la JuventusAncora De: «È un problema di fatturato. Se avessi il fatturato di ...

