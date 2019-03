Che Fare quando il Mondo è in Fiamme? | 2019

Ancelotti : «A Napoli il progetto è vincente - è una società Che cerca di fare il passo con la gamba Che ha” (VIDEO) : “Premo etica nello sport” Carlo Ancelotti premiato all’Università di Tor Vergata nell’ambito della 17esima edizione del “Premio etica nello sport”: «A Napoli il progetto c’è. De Laurentiis ha preso il club dal fallimento, nel giro di dodici anni è stabilmente in Champions League, nelle prime posizioni del campionato e quindi il progetto di per sé è vincente. È una società che non ha debiti, il che non è cosa da poco. È chiaro ...

Che tempo Che fa - Danilo Toninelli umiliato da Luciana Littizetto : "Cosa voglio fare con lui" : Umiliazione continua, e meritata, per Danilo Toninelli, l'improbabile ministro grillino delle Infrastrutture e campionissimo di gaffe. Ora, Toninelli, è finito nel mirino di Luciana Littizzetto nel corso del consueto monologo della comica torinese a Che tempo che fa, il programma della domenica sera

Perché Wikipedia è di nuovo oscurata e non funzionante? Le ragioni e cosa fare prima del 26 marzo : Anche oggi 25 marzo Wikipedia è oscurata e di fatto non funziona, visto che nel momento in cui si tenta di consultare una qualsiasi voce dell'enciclopedia libera, una schermata nera riporta un avviso molto eloquente che invita tutti i lettori a prendere l'iniziativa per denunciare la nuova legge sul diritto d'autore. Quali sono le motivazioni esatte relative alla nuova protesta? Non è la prima volta che Wikipedia vien oscurata: l'ultima ...

Archiviazione fatture elettroniChe 2019 ricevute e inviate - come fare : Archiviazione fatture elettroniche 2019 ricevute e inviate, come fare come archiviare le fatture elettroniche L’Archiviazione e la conservazione delle fatture elettroniche devono seguire un iter ben preciso al fine di rendere più agevole la consultazione e il ritrovamento delle stesse. La fattura elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019 (ma non per tutti), segue delle regole di redazione ben precise. Per essere considerate valide, le ...

FIFA del Lupo : Ibra centrale e van Dijk punta - Che sorprese! Ma l'affare è al Psg : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino. ' Lonewolf' ,...

"Salvini ha il diritto di parlare - io di fare i fatti" : Di Maio si toglie qualChe sassolino : Scintille tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: ieri gli accordi siglati con la Cina hanno visto il vicepremier del M5s...

Vittoria Puccini/ 'Fare la mamma è ciò Che mi rilassa di più' - Domenica In - : Vittoria Puccini. Ospite a Domenica In il 24 marzo: la nuova avventura nella fiction 'Mentre ero via' e la passione per la cucina

Sampdoria - York Capital vuole fare anChe uno stadio : Uno dei fascicoli sul tavolo di York Capital, secondo Il Corriere dello Sport , è dedicato ad un nuovo stadio da costruire nel capoluogo ligure . Si tratterebbe di una scelta logica all'interno del ...

Alessandra Ghisleri e il sondaggio su Giuseppe Conte. Perché rischia di fare la fine di Mario Monti : rischia di fare la fine di Mario Monti il nostro premier Giuseppe Conte. Sempre più tentato, come rivela La Repubblica, da una "lista Conte" come lista civica nazionale da affiancare ai 5 stelle in caso di elezioni anticipate, il presidente del Consiglio di fatto non nega le sue aspirazioni politich

Inter - l’ex De Boer lancia bordate : “avevo a Che Fare con un gruppo marcio” : L’esperienza sulla panchina dell’Inter non è stata di certo positiva, adesso l’allenatore De Boer lancia bordate al club nerazzurro, ecco le pesanti dichiarazioni alla testata dei Paesi Bassi Voetbalzone, il tecnico parla di ‘gruppo marcio’. “Volevo cambiare l’Intera struttura e la cultura perché quel club non aveva vinto nulla per molto tempo. Mi sono completamente immerso in questo, volevo ...

Il Maloja Road Show in difesa dell’ambiente. Ci avete rotto i polmoni. Non ci resta Che Fare i Gretini! : Nelle stesse ore in cui Greta Thunberg faceva sfilare la generation No Future in 200 paesi e in 1700 città, da Berlino a Sidney, il filantropo Amedeo Clavarino, dal suo Maloja Palace, il primo ed unico eco/resort dell’Engadina, attovagliava il potere per un “Friday. SOS. Survival Action”. Greta, la sedicenne con le treccine, Amedeo 62 anni, studi all’Insead di Fontainebleau. Li separano 48 anni anni, ma le richieste sono le stesse. Greta ...

Giulia Bongiorno - il retroscena sulla sfuriata con i ministri : "Che ci stiamo a fare qui?". Lega-M5s - è crisi : "Ma che ci stiamo a fare ancora qui ?". A parlare è Giulia Bongiorno, ministra leghista alla Funzione pubblica. L'occasione è ufficiale: una riunione del Consiglio dei ministri. Lo sfogo con un collega di partito e di governo, dopo l'ennesimo scontro con "l'alleato" grillino. Il retroscena di France