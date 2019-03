Calcioscommesse | assolti tutti gli imputati NOMI E DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di martedì 26 marzo 2019) Sono finitiglidel maxi processo sul calcio scommesse in riferimento al “blocco” rimasto a Cremona. A distanza di otto anni dai primi arresti, oggi la sentenza di primo grado emessa dal collegio di Cremona: assoluzione e non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Marco Paoloni, ex portiere di Cremonese e Benevento, accusato di aver ‘drogato’ sei persone, tra i suoi ex compagni di squadra e dello staff è stato assolto con formula piena dal capo di imputazione più grave dal momento che per i giudici di primo grado non è stato l’ex portiere a mettere il sonnifero nelle bottigliette d’acqua dei compagni durante l’intervallo di Cremonese-Paganese del 14 novembre del 2010 per alterarne il risultato. Tra gli altridall’accusa di associazione a delinquere finalizzata a truccare 53 partite di ...

