Ajax | De Ligt | giocata da fenomeno a 14 anni Il video

Juventus - l'ex Ajax Krol : 'A De Ligt suggerisco di andare a Torino' : A tenere banco negli ultimi giorni è il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: se da una parte affascina lo scontro inglese fra Tottenham e Manchester City e il romantico Manchester United e Barcellona, sono interessanti anche i quarti Liverpool e Porto e soprattutto Ajax e Juventus. Quest'ultimo fa emergere un piacevole ricordo per i tifosi juventini, quando i bianconeri vinsero la finale di Coppa Campione nel 1996 allo Stadio ...

Juve - De Ligt porta il Pogba dell'Ajax : ecco il nome segreto : Non solo Matthijs De Ligt. La Juventus insiste per il difensore dell'Ajax, ma il capitano dei Lancieri non è l'unico nome oggetto di attenzioni ad Amsterdam. I dirigenti bianconeri stanno seguendo con ...

Ajax-Juventus - oltre il campo : da De Ligt a Neres quanti intrecci di mercato : Ajax-Juventus – La gara tra Juventus e Ajax offrirà molteplici spunti in chiave mercato. Ormai da tempo, infatti, i bianconeri sono sulle tracce di de Ligt, difensore cercato dalle mgiliori compagini europee, Barcellona su tutte: il suo valore attuale si aggira sugli 80 milioni di euro, cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare con l’inserimento del giovane Kean come parziale […] More

Ajax - Tadic : 'Atletico? Juve - si può fare. De Ligt impressionante e CR7...' : Ma dico che la Juventus è una squadra che può battere qualsiasi avversario al mondo e se sono nella serata giusta possono tranquillamente passare il turno, anche se l'Atletico arriva a Torino con un ...

Ajax - de Ligt e de Jong pronti per il grande salto : le big europee preparano una valigia d’oro per il club olandese : Nella serata di ieri è andata in scena una grande sorpresa in Champions League, nel dettaglio clamorosa eliminazione da parte del Real Madrid, impresa da parte dell’Ajax che ha staccato il pass per i quarti di finale. Stagione deludente per il club spagnolo che concluderà senza trofei, eliminato da Champions e Coppa del Re, in Liga il distacco è ampissimo. Per l’Ajax invece stagione sempre più interessante, in Eredivisie è in ...

Ajax pronto a far cassa dopo l’exploit : da De Jong a Neres - passando per de Ligt e Ziyech : Real Madrid ‘matado’ dall’Ajax di fronte ad un Bernabeu annichilito dallo strapotere dei giovani ragazzi terribili di Erik ten Hag L’Ajax ha messo a segno il colpaccio. Ieri sera la squadra olandese ha dominato al Bernabeu contro il Real Madrid, mettendo fine al glorioso ciclo dei blancos che tanti successi ha portato negli ultimi anni. Le capacità del club di Amsterdam sono sotto gli occhi di tutti. Riescono a ...

De Ligt-Juventus : Paratici in tribuna per Ajax-Real - poi la conferma : DE LIGT JUVENTUS- La Juventus si prepara a mettere le mani su De Ligt. A confermarlo è stato lo stesso Paratici in maniera indiretta, il quale ha assistito al match di ieri sera tra Ajax e Real Madrid. Di fatto, l’osservato speciale del direttore sportivo era proprio il centrale difensivo olandese. Classe 1999, grinta, personalità, […] L'articolo De Ligt-Juventus: Paratici in tribuna per Ajax-Real, poi la conferma proviene da Serie A ...