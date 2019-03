A Catania violenza di gruppo su una ragazza americana

Catania - violenza di gruppo : 3 arresti : 12.16 Tre giovani sono stati fermati dai Carabinieri di Catania per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di una cittadina straniera di 19 anni,avvenuta lo scorso 21 marzo.Da quanto ricostruito dai militari,la ragazza, che si trovava da 3 mesi a Catania come ragazza alla pari in una famiglia,era stata avvicinata dagli indagati all'uscita da un bar, e costretta a salire sulla loro auto dove poi sarebbe stata violentata. Decisivi i video ...

Catania : violenza sessuale di gruppo su 19enne - fermati tre giovani : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri a Catania con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne americana.

Violenza sessuale di gruppo su una straniera - fermati tre giovani a Catania : Roma, 26 mar., askanews, - Violenza sessuale di gruppo, ai danni di una ragazza straniera. Per questo sono stati fermati dai carabinieri tre giovani, a Catania. I fatti risalgono al 21 marzo scorso. ...

Catania - violenza di gruppo su 19enne. Gli stupratori riprendono tutto col telefonino : Stupro di gruppo ai danni di una 19enne americana. Con questa tre giovani catanesi sono stati fermati dai carabinieri , sottoposti a interrogatorio di garanzia e rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza ...

Violenza sessuale di gruppo su una 19enne : tre giovani fermati a Catania : Tre giovani sono stati fermati dai carabinieri di Catania per Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne straniera. Gli abusi sono stati commessi il 21 marzo scorso in un’auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della “movida” della città e ripresi dai tre coi loro telefonini. Sono stati identificati grazie a un...