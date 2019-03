Viking Sky, tragedia scampata: nave in porto, tutti salvi i 1.373 passeggeri (Di lunedì 25 marzo 2019) tutti i 1.373 passeggeri della nave Viking Sky alla deriva due giorni fa in mezzo a una tempesta tra i fiordi norvegesi sono stati tratti in salvo: solo 25 hanno riportato ferite durante le complicatissime operazioni di soccorso.



