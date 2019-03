Trasfusioni con sangue infetto | imputati tutti assolti

Ciclismo - sospesi Georg Preidler e Stefan Denifl dopo aver confessato le Trasfusioni di sangue : La notizia è stata rilanciata dal sito cyclingnews.com: l’UCI avrebbe sospeso in via provvisoria i ciclisti austriaci Georg Preidler e Stefan Denifl , che avevano confessato di aver fatto ricorso alla pratica illecita delle trasfusioni di sangue nel corso delle indagini dell’operazione “Aderlass” che ha portato all’arresto di cinque fondisti nel corso dei Mondiali di sci nordico. Preidler ha già lasciato la sua ormai ...

Ciclismo - la confessione di Georg Preidler : “Ho fatto due autoTrasfusioni - volevo dei progressi. Troppe pressioni sui corridori” : Georg Preidler si è costituito alla polizia di Graz autoaccusandosi di aver assunto sostanze dopanti. Il ciclista della Groupama FDJ si è presentato in commissariato domenica mattina e ha denunciato di essersi sottoposto a due autotrasfusioni. Il 28enne, che nel 2018 vinse una tappa al Tour di Polonia e arrivò 29esimo al Giro d’Italia, ha dichiarato al quotidiano The Kronen di non poter vivere a lungo con questo segreto e ha così deciso di ...