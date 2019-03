Mancini | domani cambierò qualcosa

sport.tiscali

(Di lunedì 25 marzo 2019) ANSA, - PARMA, 25 MAR - "cambieremo rispetto alla gara di Udine. Tre, quattro giocatori se nondi più ma deciderò dopo l'allenamento perché devo valutare le condizioni fisiche dei ...

Mediagol : #Italia-Liechtenstein, Mancini annuncia il turnover: 'A Parma cambierò 3 o quattro giocatori. Domani servirà aggres… - Dalla_SerieA : Italia, Mancini: 'Domani 3/4 c - mavakaga : RT @DiMarzio: #EURO2020Qualifiers | #Italia, #Mancini: 'Dobbiamo sbloccarla subito domani per non innervosirci' #Bonucci: '#Kean ha fatta l… -