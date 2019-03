John Lennon e Yōko Ono | 50 anni fa | a letto insieme contro guerra e ottusità

Bed-in - i 50 anni della luna di miele politica di Yoko Ono e John Lennon : Cinquant'anni dopo quella luna di miele così speciale, il gesto di Yoko Ono e John Lennon è ancora attuale. Il 25 marzo del 1969 la coppia di neosposi inscenò ad Amsterdam il cosiddetto "Bed-in", la ...

'Bed-in' - i 50 anni della luna di miele politica di Yoko Ono e John Lennon : Cinquant'anni dopo quella luna di miele così speciale, il gesto di Yoko Ono e John Lennon è ancora attuale. Il 25 marzo del 1969, l'ex Beatles John Lennon e la sua fresca moglie, inscenarono ad ...

John Lennon e Yoko Ono sposi - 50 anni fa il matrimonio che segnò una generazione : Il 20 marzo del 1969 sulla Rocca di Gibilterra, John Lennon e Yoko Ono diventano marito e moglie. I due si erano cominciati a frequentare un anno prima ma la conoscenza risale al 1966, quando di passaggio da Londra John capitò per caso all'anteprima di una performance di Yoko all'Indica Gallery. Lui restò non solo affascinato ma anche parecchio divertito da quella donna con quei progetti artistici così all'avanguardia, così ...

Amedeo Minghi canta E …John - nel nuovo singolo la storia d’amore tra John Lennon e Yoko Ono a 50 anni dal matrimonio : Amedeo Minghi canta E ...John, disponibile da oggi in radio e in digitale. Esce il 20 marzo 2019 il nuovo brano di Minghi che canta l'amore tra John Lennon e Yoko Ono. La canzone viene rilasciata oggi, in occasione dei 50 anni dal matrimonio della coppia. Era il 20 marzo 1969, infatti, quando i due convolarono a nozze e oggi, a 50 anni da quel giorno, Amedeo Minghi riporta all'attenzione l'amore tra John Lennon e Yoko Ono traducendolo in ...

Stasera Rai5 omaggerà John Lennon - : Il pensiero e gli ideali di un sognatore che ha raccolto i riconoscimenti dei volti più noti della società contemporanea: John Lennon, la rockstar che sognava un mondo senza confini. Il nuovo episodio della serie "Discovering Music", in onda alle 23.40 su Rai5, raccoglie da Damien Hirst al produttore Joe Boyd, interviste e commenti che contestualizzano al ...

Una lettera di John Lennon contro EMI e Apple è stata messa all’asta - l’ex Beatles protestava per l’album Two Virgins : Una lettera di John Lennon contro EMI e Apple è stata messa all'asta per 15mila sterline a Boston. Il documento, datato 1971, riporta parole al vetriolo che l'ex Beatles aveva rivolto alla persona di George Martin, lo storico produttore noto anche come il quinto Beatles, per la distorsione del circuito di distribuzione dell'album "Two Virgins" (1968), il primo disco solista che John Lennon aveva pubblicato insieme alla moglie Yoko Ono prima ...

E’ morto Hal Blaine - batterista di John Lennon e Frank Sinatra : E' morto, per cause naturali all'età di 90 anni, Hal Blaine, batterista di John Lennon e Frank Sinatra. Il musicista americano ha suonato in molti dei più grandi successi nella storia della musica. Nella sua lunga carriera ha lavorato con Elvis, John Lennon, Frank Sinatra, i Beach Boys e centinaia di altri artisti. Il genero di Blaine, Andy Johnson, ha confermato all'Associated Press che il musicista è deceduto per cause naturali ieri nella sua ...