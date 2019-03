È già culto la fiaba antirazzista di Border - Creature di confine

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Come diceva Clark Gable ne "Gli Implacabili", ho sogni piccoli. Mi basterebbe che tutte le fiabe dello schermo assomigliassero a "di". Mi basterebbe che avessero il fegato di sperimentare vie scomode e impervie per approdare a parabole universali.È temerario mescolare l'horror con il realismo sociale e la mitologia nordica. Ma i Grimm, Andersen, Giambattista Basile, tanto per dire, non ci vendevano arcobaleni. Questa è unache milita contro la dittatura dell'apparenza e l'esclusione del 'diverso'. Sarà in sala dal 28 marzo.Glisso sui premi (miglior film a "Un Certain Regard", Cannes 2018, e all'ultimo Noir in Festival ), glisso perfino sull'osannato autore di "Grans", il racconto ispiratore (John Ajvide Lindqvist, considerato lo Stephen King svedese, anche co-sceneggiatore), per concentrarmi sulla natura di un UFO che gioca di ...

