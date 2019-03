Ciclismo femminile | Women’s World Tour 2019 | le classifiche aggiornate Bastianelli in

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : i risultati della quarta giornata. Consonni quarto nell’omnium - Italia quinta nella madison femminile : Si è conclusa la quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Oggi gli azzurri non sono riusciti a salire sul podio, sfiorando per due volte la medaglia. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Omnium maschile quarto posto per Simone Consonni, che vede sfumare all’ultimo il bronzo. L’azzurro totalizza 114 punti, quattro in meno del britannico Ethan Hayter (bronzo a 118) e cinque del francese Benjamin ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : Simone Consonni ci prova nell’omnium - occhio alla madison femminile : Altra super giornata ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Pruszkow (Polonia). Dopo quella di ieri, dove l’Italia si è esaltata, con una medaglia d’oro, una d’argento e una di bronzo e soprattutto il trionfo eccezionale di Filippo Ganna nell’inseguimento individuale, oggi il tricolore va a caccia di altri allori. Ci proverà sicuramente Simone Consonni nell’omnium. L’azzurro, portacolori ...

Ciclismo su pista - Mondiali Pruszkow 2019 : l’Italia femminile quinta nell’inseguimento - fuori dalla finale per il bronzo : L’Italia femminile del Ciclismo su pista è rimasta fuori dalle finali per le medaglie dell’inseguimento a squadre ai Mondiali in corso a Pruszkow, in Polonia: il quartetto azzurro (Martina Alzini – Elisa Balsamo – Letizia Paternoster – Vittoria Guazzini) ha perso lo scontro diretto contro l’Australia ed ha ottenuto un crono superiore rispetto a Nuova Zelanda e Canada, non rientrando nella finale per la ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 febbraio. Italia in cerca di riscatto - l’inseguimento a squadre femminile punta alla medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Pruszkow, in Polonia. Dopo le prime tre finali disputate ieri, si assegneranno oggi, giovedì 28 febbraio, altri quattro titoli iridati: oltre agli atti conclusivi dell’Inseguimento a squadre maschile e femminile, in pista anche le finali del Keirin e dello Scratch maschile. L’Italia andrà a caccia del ...