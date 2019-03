Brexit | May riunisce il governo No deal più probabile | Ue completa preparativi

Brexit - May sempre più in bilico : Theresa May è sempre più in bilico dopo la seconda bocciatura dell'accordo con l'UE sulla Brexit e i 5 milioni di firme raccolte dalla petizione per la revoca dell'art.50 . Secondo il Sunday Times ...

Gran Bretagna sempre più nel caos - oltre 5 milioni di firme per bocciare la Brexit. Pressing per l’uscita di scena della May : Il Regno Unito sempre più nel caos. Aria di crisi si abbatte sul governo May. sempre più britannici non vogliono uscire dall'Europa. Prova ne è il fatto che la petizione al Parlamento britannico affinche' revochi l'articolo 50, che sancisce il divorzio dall'Ue, ha superato i 5 milioni di firme. Alle 16 ora italiana le firme erano piu' di 5.030.000. Secondo le regole del sito, una petizione che supera le 100.000 firme obbliga il Parlamento a ...

Gina Miller : "Sulla Brexit hanno fallito tutti. Non solo la May" : "Sulla Brexit non c'è stato un fallimento del parlamento. La sensazione è che questo pasticcio sia un fallimento della leadership, di tutti i partiti, non solo della May. Non c'è nessuno che prende decisioni per il paese e il popolo britannico. E questo si ripercuote sulla vita di tutti i cittadini". A parlare, a Mezz'ora in più, è Gina Miller, l'attivista che, tramite un ricorso alla all'Alta Corte britannica, ...

Brexit - Theresa May in bilico. Il ministro Hammond : «Lasciare Ue senza accordo è catastrofe» : «Uscire dall'Europa senza un accordo sarebbe catastrofico per il Regno Unito e per la sua economia». A dirlo è il ministro delle Finanze Philip Hammond che parla in merito alla drammatica situazione in cui si trova Londra, incapace di trovare un accordo in Parlamento sul 'piano May' per la ...

Brexit - Theresa May in bilico. Il ministro Hammond : «Lasciare Ue senza accordo è catastrofe» : La gigantesca manifestazione di Londra per chiedere un secondo referendum e lo stallo sul piano May lascia strascichi. Una parte del Governo britannico chiede al primo ministro di lasciare il posto al vice David Lidington: un confronto è atteso per lunedì. Ma il ministro delle Finanze Philip Hammond “difende” la premier: cacciarla non risolverebbe le cose. E aggiunge: un secondo referendum sarebbe un'opzione ma non so se in ...

Bandiere Ue - slogan e cartelli anti-May. Un milione a Londra contro la Brexit : «Il nostro futuro è nell’Unione europea e vale la pena di combattere». C’era anche «Wonder Woman» alla manifestazione di protesta contro la Brexit, gonnellino blu stellato, scudo e un cartello in mano che era un grido di battaglia. Lo stesso grido che, simbolicamente, si è levato dalla folla, centinaia di migliaia di persone (un milione secondo gli...

Brexit : Merkel - nuovo vertice Ue con May prima del 12 aprile : Ospite a Europa Europa il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ci parla dell'impatto del caos Brexit sul mondo agricolo. E poi Vega, il razzo italiano pensato per l'Europa nel ...

Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non rimettere ai voti l’accordo su Brexit al Parlamento britannico : In una lettera aperta ai parlamentari britannici resa pubblica ieri sera, la prima ministra Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non mettere ai voti per la terza volta l’accordo su Brexit negoziato dal suo governo con l’Unione Europea. L’accordo

Brexit.Terzo voto - May non esclude rivio : 01.13 May non esclude di poter rinunciare la settimana prossima a un terzo voto di ratifica dell'accordo sulla Brexit,raggiunto con Bruxelles a novembre e già bocciato due volte,se dovesse "apparire che non c'è sufficiente sostegno" alla Camera dei Comuni. Così la premier britannica in una lettera inviata a tutti i deputati, in cui ricordo le opzioni a disposizione del Regno Unito dopo il rinvio limitato concesso dal vertice Ue. Nel testo fa ...

Rinvio della Brexit ultima chance per May : senza un miracolo cederà il passo : Suona la campana dell ultimo giro per Theresa May : o fa il miracolo nello sprint finale sulla Brexit, dopo il Rinvio a doppia opzione accordatole dall Ue, oppure - in un modo o nell altro - dovr ...

Londra. La May contraria ad annullare la Brexit : La Gran Bretagna è ad un bivio storico, politico ed economico. La Brexit incombe ma la decisione finale non è

Brexit - Tusk : “Per Londra tutte le opzioni aperte fino al 12 aprile”. May : lasceremo l’Ue : La data della Brexit è stata spostata di due settimane, dal 29 marzo al 12 aprile, nella speranza che la Camera dei Comuni approvi già la prossima settimana. È questa in sostanza l’intesa raggiunta tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea a 27 e il primo ministro britannico, Theresa May, dopo una lunga maratona negoziale sulla Brexit. Q...

Brexit - i Paesi Ue concedono alla May due settimane in più : Dopo una lunghissima e inattesa trattativa, i Ventisette hanno trovato un accordo sulla richiesta inglese di rinviare l’uscita del Regno Unito. Nei fatti i capi di Stato e di governo hanno concesso una proroga di circa due settimane per permettere al Regno Unito di capire se vi è spazio per consentire a Westminster di approvare un accordo di recesso che il Parlamento britannico ha già bocciato due volte in meno di due mesi... ...

Ue rinvia Brexit - leader offrono doppia opzione a May : L'Ue sposta in avanti la data della Brexit. La data del 29 marzo è cancellata, perché i 27 leader dell'Ue, dopo una discussione faticosa e a tratti tesa, hanno raggiunto un accordo sulla proroga per ...