Bologna | i dubbi sulla morte dei due fratellini Benjamin e David | Non sono caduti

(Di lunedì 25 marzo 2019)dei duedimorti precipitando dall'ottavo piano ciancora dei, il più piccolo, è caduto per primo, mentreè precipitato sull'asfalto qualche secondo dopo. Come riporta il Quotidiano Nazionale cidue testimonianze che convergono sul fatto che l'impatto al suolo dei due corpi non sia stato contemporaneo.Una testimone afferma di aver sentitouno schianto , tanto forte che pensavo fosse un incidente tra due auto. Dopo un po', sarà passato mezzo minuto, un altro. E alloraandata a guardare: ho visto i bambini,scesa di corsa e ho chiamato il 118".Nessuno ha sentito delle urla. Un altro testimone raccontadi aver avvertito gli schianti "a 5 secondi di distanza". Poco cambia, nella sostanza. Perché nelle leggi della fisica, due corpi quasi dello stesso peso, precipitati ...

