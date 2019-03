Uccide il padre a coltellate | arrestato

Vercelli - il padre di Miriam : "Non volevo Uccidere mia figlia - sono severo ma è per il suo bene" : Il cinquantatreenne marocchino arrestato per avere investito la ventenne: una fatalità, non le ho mai messo le mani addosso

Uccide la ex e fugge con la figlia di 2 anni : la piccola trovata morta nel fosso - padre-killer in fuga : Era scomparsa nel nulla insieme al suo papà, ora è stata trovata morta in un fossato. La piccola Noelani Robinson, una bimba di 2 anni di Austin, nello Stato del Minnesota,...

Padre pedofilo Uccide il figlio e scrive col suo sangue : “Ti ho dato la vita - la riprenderò” : Savva Nikitin, 34 anni, ha ucciso la moglie che aveva scoperto gli abusi e poi anche il figlio di 5 anni, poi con il suo sangue ha scritto: "Ti ho dato la vita, la riprenderò".Continua a leggere

La figlia di Peveri : "Il colpo è partito per sbaglio - mio padre non voleva Uccidere il ladro. Sarei la prima a condannarlo" : "Io sono certa che si è trattato di un incidente, non voleva uccidere". Martina Peveri è una 25enne di Piacenza. È la figlia di Angelo Peveri, imprenditore condannato a 4 anni di carcere insieme ad un suo operaio per aver tentato di uccidere un ladro, sorpreso dentro uno dei suoi cantieri. Erano in 3, ma gli altri due erano riusciti a scappare, dopo i colpi esplosi in aria dall'imprenditore. Il tutto è accaduto il 5 ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina Uccide il padre di Elsa : Amacio si troverà in balia della pericolosa Antolina. Purtroppo il poverino non riuscirà a sottrarsi alle grinfie della diabolica ex ancella di sua figlia Elsa.

Vicenza - tragedia familiare : sopprime madre e padre con psicofarmaci per poi Uccidersi : A fare la macabra scoperta sono stati i vigili del fuoco dopo aver forzato la porta d’ingresso. Erano stati allertati dalla polizia locale di Asiago, nel vicentino, a sua volta messa in guardia da alcuni residenti in località Pennar, zona di case di vacanza. I vicini erano preoccupati perché da molti giorni non vedevano più la famiglia Marzaro, padre, madre e figlia, che lì abitava. Tre persone che sembravano essersi volatilizzate. Invece erano ...

Catania - Omicidio a San Leone : uomo Uccide il padre e prova a gettarlo nel cassonetto : Tragedia ieri a San Leone. Il corpo di un signore di 80 anni, a cui è stata tolta la vita con un corpo contundente, è stato trovato in via Sardegna 15, a Catania. Anche se la vittima è stata trovata in quel luogo, dai primi accertamenti delle forze dell'ordine è emerso che potrebbe essere stata posizionata in quella via in un secondo momento, con la probabile motivazione di depistare le indagini della polizia. Sull'Omicidio la procura ha aperto ...

Catania - Uccide il padre e nasconde il corpo tra i rifiuti : Un trentaseienne di Catania ha ucciso il padre e si sarebbe disfatto del cadavere cercando di metterlo tra i rifiuti in strada. La polizia è stata chiamata dai vicini che si sono accorti dell’accaduto. Il tempestivo arrivo delle forze dell’ordine ha evitato che l’assassino venisse linciato dalla folla inferocita. Il folle gesto Un dramma familiare ha sconvolto ieri mattina il quartiere San Leone di Catania. Un uomo ha ucciso l’anziano genitore e ...

Catania - Uccide il padre e nasconde il cadavere in strada tra i rifiuti : Sul posto è intervenuta una pattuglia delle Volanti che ha bloccato Alberto Italia mentre tentava di fuggire. Interrogato dal pm Martina Nunziata Bonfiglio alla presenza del suo legale di fiducia si è ...

Catania - Uccide padre 81enne e lo mette in un mobile in strada : la folla vuole linciarlo : Trascinava a fatica in strada un mobile di legno a due ante per abbandonarlo tra i rifiuti. Ma gli sportelli si sono aperti all'improvviso, e l'orrore ha invaso gli occhi di alcuni passanti in via Sardegna a Catania: il corpo di un anziano morto è caduto a terra. In quell'armadio, ieri mattina, il 36enne Alberto Italia aveva nascosto il cadavere dell'anziano padre Gaetano. L'81enne era stato poco prima ucciso a pugni, calci e infine con un colpo ...

Uccide il padre e getta cadavere tra i rifiuti : 36enne arrestato a Catania : L'uomo, di 81 anni. è stato assassinato con un corpo contundente. Il figlio 36enne, pregiudicato, avrebbe tentato di disfarsi del corpo, ma è stato scoperto dai vicini che hanno chiamato la polizia, per poi inveire contro il presunto omicida. Al vaglio la posizione del fratello.Continua a leggere

Uccide il padre e getta cadavere per strada : arrestato a Catania : Palermo, 4 feb., askanews, - Un 36enne è stato arrestato dalla polizia di Catania con l'accusa di avere ucciso il padre 80enne e avere tentato successivamente di disfarsi del cadavere. E' accaduto ...

Catania. San Leone : Alberto Italia Uccide il padre Gaetano poi lo abbandona in strada : Festeggiamenti di Sant’Agata funestati da un efferato omicidio. Un ottantenne è stato ucciso dal figlio. Il corpo è stato trovato

Blue Whale - 13enne si Uccide col fucile del padre/ Lettera alla famiglia "Il suicidio è una via di fuga" : 13enne si uccide col fucile del padre: l'ombra del Blue Whale dietro la sua morte. Le istruzioni del 'gioco' e una Lettera choc alla famiglia.