Spoiler Una Vita questa settimana | Blanca minacciata di morte | Samuel affronta Ursula

Spoiler U&D - Gian Battista spinge una collaboratrice della De Filippi e viene cacciato : Gian Battista Rozza del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nuovamente perdere le staffe alla padrona di casa, Maria De Filippi. Ricordiamo che circa un mese fa era stato al centro di una polemica, per essersi accordato con Claire, dama del parterre femminile. Le immagini dei due che decidevano il comportamento da tenere in studio, sono state mandate all'opinionista Gianni Sperti e, poi, trasmesse in studio. La De Filippi, però, non se l'ha ...

Trono over Spoiler - Maria caccia Gianbattista : ha dato uno spintone ad una collaboratrice : L'ultima registrazione del Trono over di Uomini e Donne di ieri ha visto l'eliminazione dal programma del cavaliere Gianbattista. Nelle ultime settimane, l'uomo aveva fatto parlare molto di sé a causa di un presunto accordo con la dama Claire. Nelle scorse puntate era infatti stato mostrato un video fatto pervenire alla redazione da un fan di U&D, che mostrava i due mettersi d'accordo sulle cose da dire sul loro percorso. Il filmato in ...

Una Vita - Spoiler al 29 marzo : Antonito viene rimesso in libertà - Diego è salvo : Nuovi colpi di scena attendono i fan della soap Una Vita anche negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da domenica 24 marzo a venerdì 29 marzo nel consueto orario delle 14,10. Ad Acacias vedremo che Olga riuscirà ad impedire ad Ursula di sabotare la trasfusione di sangue salvando la Vita sia a Samuel che a Diego. Quest'ultimo, al suo risveglio, lascerà Olga dichiarando di essere innamorato di Blanca mandando su tutte le furie la piccola ...

Una Vita - Spoiler trame iberiche : Rosina si rifiuta di riconosce Casilda come una Hidalgo : Le trame di Una Vita, saranno sconvolte da molti accadimenti nel corso dei prossimi mesi, come ci rivelano le anticipazioni che giungono dalla Spagna e che vedono Casilda scoprire di essere la figlia di Maximiliano Hidalgo e di essere quindi a servizio da anni nella casa del defunto padre. Una notizia sconvolgente che vedrà Rosina rifiutarsi di riconoscere la domestica come una Hidalgo, mentre Leonor sarà lieta della notizia, anche se comincerà ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Ramon si rifiuta di rivelare la verità sulla morte di Celia : Nuovo spazio sulla soap opera spagnola “Una Vita” che narra le vicende ambientate ad Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sugli schermi televisivi iberici alla fine di febbraio 2019, è accaduto qualcosa di terribile. Si tratta di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea), presente nello sceneggiato sin dal primo esordio. La moglie di Felipe ha perso la Vita mentre si trovava nell'abitazione di Ramon Palacios per portare con sé la piccola ...

Una Vita - Spoiler iberici : Felipe diventa pazzo - Rosina ferita da una bottiglia : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la telenovella spagnola in onda in Italia su Canale 5. Le anticipazioni spagnole dal 18 al 22 marzo svelano che Arantxa scoprirà il segreto di Cinta, mentre la moglie di Samuel si scaglierà contro Rosina. Infine il comportamento di Felipe desterà la preoccupazione di Ramon. Una Vita: Rosina e Donna Susana contro Genoveva Gli spoiler iberici di Una Vita, in onda questa settimana in Spagna, svelano ...

Beautiful - Spoiler Usa : Caroline perde la vita a causa di una trombosi : Continui colpi di scena attendono i fan della soap Beautiful che, stando alle anticipazioni delle puntate trasmesse in America, vedranno la prematura scomparsa di Caroline Spencer, la nipote di Bill. Da quanto si apprende infatti, il personaggio interpretato da Lindsay Godfrey morirà a causa di una trombosi: infatti la tragica notizia verrà comunicata proprio da Thomas alle famiglie Forrester e Spencer, dopo essere tornato a Los Angeles con il ...

Spoiler Il paradiso delle signore : Nora capisce che una Venere orbita nella vita di Sandro : Proseguono le avventure dei personaggi della soap opera di Rai 1 'Il paradiso delle signore', che vede come protagonisti due attori molto amati e apprezzati dal pubblico italiano, come Roberto Farnesi e AlesSandro Tersigni. Gli Spoiler degli appuntamenti che andranno in onda sul piccolo schermo dal 25 al 29 marzo fanno notare che Clelia comincerà ad assentarsi dal paradiso Market provocando dei problemi all'interno del grande magazzino. La donna ...

Il Segreto - Spoiler iberici : Elsa è una ricca ereditiera - Julieta vuole lasciare il borgo : Torna lo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, diventata un vero e proprio cult in Italia. Le anticipazioni spagnole dal 18 al 22 marzo svelano che Julieta farà una proposta sorprendente a Saul, mentre Don Anselmo dirà addio a Puente Viejo. Infine Consuelo e Marcela scopriranno la verità identità su Elsa. Il Segreto: la richiesta di Julieta a Saul Gli spoiler iberici de Il Segreto segnalano che Don Anselmo ...

Una Vita Spoiler : Fabiana verrà narcotizzata e rapita da Ursula e Carmen : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, il capolavoro scritto da Aurora Guerra, che in Spagna ha raggiunto le 966 puntate. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma tra qualche settimana su Canale 5 si soffermano su Fabiana, la madre della defunta Cayetana Sotelo (Sara Miquel). La donna, infatti, scomparirà nel nulla per colpa di Ursula e Carmen dopo che si era recata a trovare Jaime Alday in clinica. Una Vita: Fabiana incontra ...

Spoiler Una Vita : Samuel mette il padre Jaime contro il fratello Diego : Nuovo appuntamento incentrato sulla serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame degli episodi che il pubblico italiano vedrà tra qualche mese, rivelano che Samuel Alday dopo aver stretto un accordo con Ursula Dicenta per poter avere la moglie Blanca Dicenta tutta per sé, influenzerà il padre. Nello specifico il minore degli Alday metterà Jaime contro il fratello Diego, rivelandogli che ha ...

Spoiler Una Vita : il ritorno di Huertas - Blanca disperata a causa di Diego : La soap opera di origini spagnole “Una Vita” continua ad essere ricca di colpi di scena inaspettati. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche mese, si riaffaccerà nelle vicende ambientate ad Acacias 38 un personaggio femminile che in passato ha causato la rottura tra i coniugi Alvarez Hermoso. Si tratta di Huertas Lopez, che dimostrerà di non essere la stessa di prima, perché si rivelerà essere la rappresentante dei ...

Una Vita - Spoiler al 22 marzo : Elvira e Simon si baciano - Blanca sta male : Torna l'appuntamento con le notizie su "Una Vita", la telenovela ideata da Aurora Guerra che in Spagna è arrivata alla quarta stagione. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da domenica 17 a venerdì 22 marzo, svelano che Donna Susana deciderà di vendere la sartoria, mentre Blanca comincerà a star male. Infine Elvira e Simon si riavvicineranno durante la degenza di Arturo in ospedale....Continua a leggere

Spoiler Una Vita prossima settimana : Olga salva i fratelli Alday - Susana disperata : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” sempre più appassionante. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima, la diabolica Olga Dicenta frenerà il terribile proposito della madre Ursula, dato che grazie a lei Diego e Samuel Alday si salveranno. La sarta Susana Seler, invece, dopo essere stata smascherata da Arturo in pubblico, visto che tutti gli abitanti ...