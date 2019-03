Le sfogliatelle frolle napoletane – ricetta passo passo

cosacucino.myblog

(Di domenica 24 marzo 2019)Ingredienti:per la pasta frolla: 300 gr di farina, 150 gr di zucchero, 2 tuorli d’uovo + un uovo intero, 130 gr di sugna, 1 bustina di vanillina, un pizzico di sale.per il ripieno: ½ l di latte, 100 gr di semolino, 200 gr di ricotta , 100 gr di zucchero, una bustina di vanillina, un pizzico di cannella, 30 gr acqua d’arancia, 100 gr di cedro e scorzetta candito, un pizzico di sale, un uovo.Preparazioneper la frolla: mescolare ed impastare tutti gli ingredienti sino ad ottenere una pasta morbida.Dopo averla avvolta nella carta trasparente, porla in frigo per circa un’ora.Preparazione del ripieno:bollire il latte con un pizzico di sale versare il semolino a pioggia mescolando con energia per evitare i grumi.Appena il tutto si addensa, toglierlo dal fuoco e farlo raffreddare. In un recipiente stemperare la ricotta aggiungendovi lo ...

