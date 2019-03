Gli archeologi universitari creano una casa comune

Alberto Angela : "Abbiamo perso uno de Gli archeologi più luminosi. È una tragedia che colpisce tutto il mondo della scienza" : Alberto Angela ricorda, in un'intervista a La Repubblica, l'archeologo Sebastiano Tusa, morto tragicamente nell'incidente aereo del volo Ethiopian Airlines 302, partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi. Lo studioso, che ricopriva anche la carica di assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, si stava dirigendo a Malindi per una conferenza internazionale dell'UNESCO. Alberto Angela commenta così la tragedia in cui ha perso la vita ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines - grande cordoGlio in Sicilia per Sebastiano Tusa : “perdiamo un vero luminare dell’archeologia” : Sebastiano Tusa, archeologo e assessore ai Beni culturali della Sicilia, morto nel disastro aereo in Etiopia, era diretto a Malindi, in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. La presenza di Tusa, che era già andato in Kenia lo scorso Natale con la moglie, Valeria Patrizia Livigni, era stata richiesta nuovamente per la sua grande competenza nel settore ...