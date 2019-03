Domenica In | Mara Venier e il segreto su Anna Tatangelo minorenne con Gigi D' Alessio | ' Ho

Domenica In contro Domenica Live - Mara Venier e Barbara D'Urso pronte alla sfida : ecco ospiti e anticipazioni : Barbara D'Urso e Mara Venier si preparano alla sfida in tv. Per Domenica Live la D'Urso ha mostrato una busta con le anticipazione della puntata del 24 marzo. Da un lato c'era scritto "Riservato a Domenica Live", dall'altra "Sviluppo choc". Ma non ha specificato di che sviluppo si tratti. Tra gli al

Stramilano Half Marathon – Quanti campioni dall’Africa : tutti i protagonisti della Mezza di Domenica : Atletica, Stramilano Half Marathon: i protagonisti della Mezza di domenica Nella Stramilano Half Marathon di domenica 24 marzo sarà ancora l’Africa a rivestire il ruolo di prima attrice. In campo maschile è atteso il keniano Jairus Kipchoge Birech, atleta da 7:58.41 sui 3000 metri siepi (specialità in cui fu quarto ai Mondiali di Pechino 2015) ma anche due volte vincitore (2016 e 2019) della Cinque Mulini. Con il pettorale numero 1 ...

Anticipazioni Domenica In - 24 marzo : chi ci sarà da Mara Venier : Domenica In Anticipazioni: Mara Venier chiama Milly Carlucci e il cast di Ballando Il nuovo appuntamento con Domenica In si prevede, anche questa settimana, ricco di ospiti d’eccezione, con grandi momenti musicali e non solo. Secondo le Anticipazioni della puntata del 24 marzo di Domenica In, in onda su Rai1, ampio spazio sarà dedicato a Ballando con le Stelle. Mara Venier, infatti, lascerà spazio a Milly Carlucci che presenterà al ...

Domenica In - Mara Venier mastica amarissimo : scippo e sfottò - la rivincita di Barbara D'Urso : Prima l'ospitata a Domenica Live con il fidanzato Oliver Kragl, poi la partecipazione a Live non è la D'Urso. Parliamo di Alessia Macari, passata dalla Domenica In di Mara Venier alle trasmissioni Mediaset di Barbara D'Urso. çeggi anche: Barbara D'Urso affossa Cristina Parodi "A noi Alessia Macari

Domenica In - Mara Venier vuota il sacco : 'Chi mi ha umiliato e perché - voleva farmi fuori' : Dopo anni in cui la Rai era stata massacrata dalla concorrenza Mediaset, Mara Venier ora si gode la rivincita. Già, il suo Domenica In su Rai 1 è un indiscutibile successo. E la rivincita è doppia: ...

Domenica In - Mara Venier vuota il sacco : "Chi mi ha umiliato e perché - voleva farmi fuori" : Dopo anni in cui la Rai era stata massacrata dalla concorrenza Mediaset, Mara Venier ora si gode la rivincita. Già, il suo Domenica In su Rai 1 è un indiscutibile successo. E la rivincita è doppia: per Zia Mara il successo arriva dopo essere stata tenuta per molto tempo in panchina. E così, ora, la

Domenica 24 marzo si corre la Maratonina 'Città di Pistoia' : Per questo, invito tutti a prendervi parte, tanto da atleti e appassionati di sport quanto da semplici spettatori. Saranno presenti maratoneti di spessore, con grandi attitudini, che sarà un piacere ...

Domenica In : Mara Venier bacia in bocca Pif - poi chiede scusa al coniuge : Nella puntata di Domenica In andata in onda ieri Mara Venier ha compiuto un gesto che, probabilmente, deve aver fatto ingelosire di molto il marito. Nicola Carraro, il marito della Venier, potrebbe arrabbiarsi molto per il bacio che la moglie ha stampato sulle labbra di Pif nel suo salotto. Domenica In, la conduttrice bacia Pif La Venier, consapevole forse di aver esagerato, subito dopo il bacio ha cercato di rimediare chiedendo al marito di non ...

Mara Venier - il ricordo che l'accomuna a Barbara D'Urso : rivali della Domenica ma unite da quel dolore : Sono le rivali della domenica pomeriggio, ma e sono più simili di quanto si possa immaginare. Entrambe brave nel proprio lavoro e amatissime dal pubblico, hanno in comune un grande dolore: la perdita ...

Domenica In - Mara Venier trionfa negli ascolti. L'asso vincente delle famiglie vip : Ancora un trionfo per Mara Venier. La puntata di Domenica In di ieri 17 marzo 2019 ha ottenuto il 18% di share e un totale di 2.823.000 spettatori nella prima parte, mentre nella seconda 2.345.000 per il 16.5% di audience. La conduttrice ha tenuto incollati un’ampia fetta di telespettatori con la pu

Mara Venier - ascolti Domenica In al 18%. Paola Barale nel cast fisso? : ascolti Domenica In: successo per Mara Venier che supera Barbara D’Urso La regina della Domenica della prima rete di Stato Mara Venier conquista un altro successo. Come si evince dagli ascolti, Domenica In è stata seguita nella prima parte da 2.823.000 telespettatori, pari al 18% di share, mentre nella seconda da 2.345.000 telespettatori e il 16,52% di share. Ormai è risaputo che il contenitore Domenicale più longevo della televisione ...

Mara Venier : ‘Domenica In è la rivincita della mia vita’ : “Questa Domenica In è la rivincita della mia vita: fanno presto a umiliarci, a metterci all’angolo. Per questo il mio successo lo dedico alle donne”. Il ritorno di Mara Venier a Domenica In ha, dati alla mano, il sapore del successo. Una vittoria doppia visto che anni fa fu allontanata da Viale Mazzini: “Il problema è che, ad un certo punto, qualcuno pensa che tu debba essere rottamata, perché non sei più giovane: sei da ...

Domenica In - sconcerto in diretta : Mara Venier bacia l'ospite vip e lo massacra : 'Sei di legno' : Mara Venier , come sempre, è incontenibile. La conduttrice, durante Domenica In , per scherzare sui baci cinematografici, ne prova uno con il suo ospite, Pif . I due si scambiano un finto bacio sulla ...

Domenica In - sconcerto in diretta : Mara Venier bacia l'ospite vip e lo massacra : "Sei di legno" : Mara Venier, come sempre, è incontenibile. La conduttrice, durante Domenica In, per scherzare sui baci cinematografici, ne prova uno con il suo ospite, Pif. I due si scambiano un finto bacio sulla bocca, i fan impazziscono sui social. Alla fine della gag, la Venier lo prende in giro: "E' vero, sei d