David Bowie | le Vans lanciano una linea di scarpe in onore del Duca Bianco

(Di domenica 24 marzo 2019) La, celebre azienda statunitense die abbigliamento, ha dedicato unanientemeno che a: la collezione sarà disponibile per tutti gli interessati a partire dal prossimo 4 aprile in vari modelli, ispirati ad alcune delle copertine più iconiche e rappresentative.Dopo i Led Zeppelin, lerealizzano una nuovacon un altro artista rock,: le sneakers saranno realizzate in edizione limitata e avranno come ispirazione le copertine del: il modello Slip-On 47 VDX avrà come modello il singolo Hunky Dory, le Sk8-Hi al celebre The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars e avranno una striscia luminosa sulla parte laterale della scarpa, le Old skool invece si rifanno alla copertina di Aladdin Sane, e le Era a Space Oddity. Tutti i modelli sono visibili qui sotto....

