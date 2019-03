Coppa Italia | Basket | Amicacci Giulianova conquista il podio

Biathlon - Dorothea Wierer vince la Coppa del mondo : è la prima volta per un'italiana : ... austriache, norvegesi, social al punto giusto e capace di rifiutare una copertina di Playboy, Dorothea Wierer è la prima azzurra nella storia, uomini inclusi, a vincere la Coppa del mondo di ...

Figc - incontro con la Cina. Micciché : 'A in Oriente? No - ok Coppa Italia e Supercoppa' : Oggi spero si possa sottoscrivere un memorandum dove ci siano dei punti fermi sulla futura collaborazione tra il nostro mondo e il mondo cinese".

Dorothea Wierer nella storia : prima italiana a vincere la Coppa del Mondo di biathlon! : Missione compiuta per Dorothea Wierer, che scrive la storia del biathlon azzurro: la 28enne di Brunico si piazza al 12esimo posto nella mass-start femminile di Coppa di specialità alla svedese

Classifica Finale Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Dorothea Wierer trionfa davanti a Lisa Vittozzi! Storica doppietta dell'Italia!!! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell'anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Dorothea Wierer fa la storia! L’azzurra vince la Coppa del Mondo di Biathlon : è la prima italiana di sempre : Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di Biathlon! L’azzurra diventa la prima atleta italiana (uomini compresi) a firmare questa storica impresa È storia. Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo di Biathlon e regala all’Italia una magnifica prima volta. Mai nessun atleta della Nazionale, uomo o donna che sia, era mai riuscito in quest’impresa. L’altotesina realizza il sogno della vita al termine di una stagione ...

Scherma – Coppa del mondo di spada : Italia femminile terza nella gara a squadre di Chengdu : Scherma: azzurre terze nella gara a squadre di Coppa del mondo di spada a Chendgu L’Italia conquista sulle pedane cinesi di Chengdu il primo podio stagionale nella Coppa del mondo di spada femminile. Le azzurre guidate dal ct Sandro Cuomo salgono sul terzo gradino del podio al termine della tappa cinese del circuito mondiale, grazie proprio alla vittoria contro la Cina col punteggio di 31-28 nell’assalto che è valso il terzo ...

Calcio a 5 - Final Eight di Coppa Italia : Pesaro e Città Sant'Angelo in finale. Diretta Sky : Saranno dunque queste due squadre a contendersi la Finale di domenica a Faenza: ore 18, Diretta Sky Sport . FELDI EBOLI-ITALSERVICE Pesaro 3-4 , foto da divisioneCalcioa5.it , Buon avvio della Feldi ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari e Lara Mori : corsa lanciata verso le Olimpiadi 2020. L’Italia brilla in Coppa del Mondo - passi verso Tokyo : La prima parte della Coppa del Mondo 2018-2020 di Ginnastica artistica (sì, il massimo circuito itinerante riservato alle singole specialità è formalmente spalmato su ben tre stagioni…) si è conclusa con la tappa di Doha: siamo arrivati a metà del cammino, si sono disputate le prime quattro gare delle otto in programma. Il bilancio, dopo aver disputato tre eventi in un mese (calendario eccessivamente compresso), è molto soddisfacente in ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo : Italia magistrale a Doha - Vanessa Ferrari e Lara Mori sul podio! Ruggito azzurro al corpo libero : Vanessa Ferrari e Lara Mori continuano a incantare in Coppa del Mondo e a Doha festeggiano un doppio podio stellare, proprio come era successo sei giorni fa a Baku. Le due azzurre non hanno deluso le aspettative nella capitale del Qatar e festeggiano al termine di una gara tesissima e molto equilibrata in cui era davvero molto difficile ottenere il risultato di rilievo. La toscana conquista un secondo posto di lusso (13.433, 5.6) e precede la ...

Sci alpinismo - Coppa del Mondo 2019 : Italia da urlo a Disentis. Vince Robert Antonioli - top 5 tutta azzurra : Dominio totale dell’Italia a Disentis (Svizzera) dove si sta disputando una tappa della Coppa del Mondo 2019 di sci alpinismo. Nella gara individuale maschile, infatti, la top 5 è tutta azzurra: apoteosi della Nazionale guidata da Robert Antonioli che ha tagliato il traguardo in prima posizione (1h26:34) dopo aver giganteggiato ai Mondiali di Villars. Alle sue spalle si piazzano Michele Boscacci (a sei secondi), Matteo Eydallin (a 12 ...

Parquet amaro - Carispezia saluta subito la Coppa Italia : La Spezia - Niente da fare per la Crédit Agricole Carispezia, costretta ad abbandonare il sogno Coppa Italia già al primo turno: purtroppo, Costa Masnaga si dimostra più lunga nelle rotazioni e più ...

Biathlon - l’Italia vince la Coppa del Mondo di biathlon sabato se… Tutti i piazzamenti possibili di Wierer - Kuzmina ed Olsbu : La corsa per la Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere la volata finale: Dorothea Wierer ha allungato su Lisa Vittozzi al termine della sprint odierna, ma restano ancora in corsa per il successo finale la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Vediamo cosa deve accadere sabato affinché le due straniere vengano aritmeticamente eliminate dalla corsa al successo finale. Si tratta di una caso più semplice ...

Tennis - Finali Coppa Davis 2019 : il programma e il calendario. L’Italia esordisce contro il Canada : L’edizione 2019 della Coppa Davis sarà quella della rivoluzione e del cambiamento epocale come si è scritto: addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana (18-24 novembre) dove in sede unica, a Madrid (Spagna), si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre, divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di ...