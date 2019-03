Cina | Xi Jinping a Palermo | salta il giro turistico a Mondello

Cina - Lippi : «Che onore Xi Jinping che mi ha stretto la mano» : Queste intese sono un'opportunità o crede che l'Italia debba fare attenzione su qualcosa? «L'economia dell'Italia sta attraversando un momento di crisi e stagnazione. Ma come si fa a non capire che ...

Cina : Palermo - corteo Xi Jinping applaudito da cittadini : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Un applauso, seppure tiepido, è stato fatto al corteo presidenziale di Xi Jinping lungo corso Calatafimi, prima di arrivare in piazza Indipendenza a Palazzo Reale, dove è stato accolto dal Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Presenti anche alcuni cittadini cinesi.

Cina : moglie Xi Jinping indossa vestito color crema e trench chiaro : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - Un vestito color crema con un trench chiaro intonato, borsa color crema e decollete chiare. Eccolo l'outfit della moglie del Presidente cinese Xi Jinping, scesa dall'aereo presidenziale mano nella mano con il marito. A vestire Peng Liyuan è Ma.Ke. la designer-artista c

Matteo Salvini : "Bene Xi Jinping in Italia ma non mi si dica che in Cina vige mercato libero" : "Sono contento che il presidente cinese venga in Italia, bene il memorandum, ma questo deve essere a parità di condizioni. Non è una competizione normale, non mi si venga a dire che in Cina vige il mercato libero", attacca Matteo Salvini parlando al Forum di Cernobbio. Detto questo, continua il mini

I capitoli del memorandum Italia-Cina firmato da Conte e Xi Jinping : Sono 19 gli accordi istituzionali firmati a Villa Madama tra Italia e Cina. Il pacchetto comprende intese in diversi ambiti, dal fisco alla salute, dall'innovazione alla cultura, fino all'agroalimentare. Di seguito la lista completa. Leggi anche i titoli dei 10 accordi commerciali 1) VIA DELLA SETA Accordo tra il governo italiano e quello cinese in merito a una collaborazione nell'ambito della 'Via della Seta Economica' e ...

Italia-Cina - al Quirinale concerto di Bocelli per Xi Jinping : Milano, 23 mar., askanews, - Il cantante italiano Andrea Bocellisi è esibito venerdì 22 marzo 2019, al ricevimento organizzato al Quirinale per il presidente della Republica popolare cinese Xi Jinping,...

Cina-Italia - Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali. Salvini : “Non mi dicano che da loro c’è un libero mercato” : Nell’ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese per un valore di almeno 7 miliardi. Prima dell’incontro con il premier Conte a Villa Madama - la firma è prevista per le 11.30 - il presidente cinese è però ...