Basilicata - alle 12 affluenza del 13 - 31% : 13.10 affluenza alle urne del 13,31%, alle ore 12, per le regionali in Basilicata. La provincia con l'affluenza più alta è quella di Potenza dove a Mezzogiorno ha votato il 13,42% (il 21,13% a Potenza città). In provincia di Matera ha votato il 13,08% (il 15,36% a Matera città). I seggi per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del Consiglio regionale (13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera) resteranno aperti ...

Elezioni Basilicata - alle 12 affluenza al 13 - 3% : più del doppio rispetto al 2013. Bardi non vota : non ha la residenza : E’ stata del 13,31% l’affluenza alle urne per le regionali in Basilicata. La provincia con l’affluenza più alta è quella di Potenza dove a mezzogiorno ha votato il 13,42% (il 21,13% a Potenza città). In provincia di Matera ha votato il 13,08% (il 15,36% a Matera città). Nelle precedenti consultazioni regionali del 2013, alle ore 12, era stato registrato il 5,79 per cento in tutta la regione, in quelle del 2010, invece, la percentuale era ...

Come si vota alle regionali Basilicata 2019 e fac simile scheda elettorale : Come si vota alle regionali Basilicata 2019 e fac simile scheda elettorale Domenica 24 marzo 2019, in Basilicata si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e per eleggere il Governatore. regionali Basilicata: sistema elettorale e Come si vota Dopo la modifica dello statuto regionale risalente allo scorso agosto, in Basilicata si voterà con un sistema proporzionale che prevede una soglia di sbarramento del 3% per le singole liste ...

Basilicata - candidata della Lega alle Regionali grida sul palco : 'Sono fascista' : Dopo decine di commenti e critiche ai video diffusi sui social, la candidata ha risposto pubblicando il filmato integrale del suo comizio, in cui si distingue bene la "giustificazione" alla frase ...

Basilicata - candidata della Lega alle Regionali grida sul palco : "Sono fascista" | Guarda il video : E' polemica per le parole pronunciate durante un comizio a Melfi da Gerarda Russo, la quale sostiene di aver replicato provocatoriamente a un gruppo di contestatori

Basilicata - la candidata della Lega alle regionali urla dal palco : “Io sono fascista” : Polemica sulla candidata nelle liste della Lega alle elezioni regionali in Basilicata, Gerarda Russo. Durante un comizio, rispondendo a dei contestatori, ha urlato dal palco: "Io sono fascista". Poi ha cercato di precisare spiegando di aver affermato: "Se fascista vuol dire lottare per il popolo, io sono fascista”.Continua a leggere