Adam Levine dei Maroon 5 : “Più invecchio più mi sento sexy” : Adam Levine, a 40 anni appena compiuti, ha rivelato al magazine "People" di sentirsi "più giovane e bello con il passare del tempo". Il famoso frontman della band Maroon 5, superata la boa degli "anta", non soffre di alcuna crisi di mezza età, come paventava prima del suo compleanno, anzi ha detto di non aver nessuna paura di invecchiare di sentirsi come il personaggio di Brad Pitt nel film "Il curioso caso di Benjamin Button".Padre di due ...

Adam Levine - tutti i tatuaggi dal primo all'ultimo : Quando ha iniziato a cantare, Adam Levine, oggi quarantenne, non aveva tatuaggi (non visibili, per lo meno). Nei primi anni da Maroon 5 il suo stile era più preppy che mai sul palco, molto adulto sul red carpet, un fisico esile con doppiopetto integrato. Col tempo, tra tour, album e nuove esperienze, il musicista è passato a un'estetica più rock e ha iniziato a divertirsi sul serio, perdendo lentamente ogni remora, in un lento spogliarello e una ...

Adam Levine spiega come lo yoga abbia giovato alla sua vita - anche a quella sessuale - : "L'attività si rivela profondamente diversa per ogni individuo, per questo ho esitato a condividere con il mondo quello che rappresenta per me", ha detto Levine. "A ogni modo, stavolta ho deciso di ...

Adam Levine : "Come lo yoga ha giovato alla mia vita (anche a quella sessuale)" : Adam Levine, cantante dei Maroon 5, ringrazia lo yoga. "Mi sento molto fortunato ad aver incontrato questa disciplina", scrive su Instagram l'artista in una didascalia a corredo di una foto in cui appare con le mani incrociate dietro la schiena. "L'attività si rivela profondamente diversa per ogni individuo, per questo ho esitato a condividere con il mondo quello che rappresenta per me", ha detto Levine."A ogni modo, stavolta ho deciso di ...

Adam Levine : «Come lo yoga ha cambiato la mia vita (anche sessuale)» : Il guerrieroyoga: allenare lo psoas, il muscolo della felicitàIl piccioneL'evoluzione dell'asana del PiccioneL'AlberoIl triangoloIl cobraOde allo yoga. Adam Levine esce allo scoperto e torna a parlare della disciplina che da anni lo accompagna sui palcoscenici di tutto il mondo: una pratica alla quale il frontman dei Maroon 5 è davvero legato. «Mi sento così fortunato ad aver incontrato lo yoga», scrive su Instagram postando una sua foto con le ...

Adam Levine si spoglia sul palco : il deludente show dei Maroon 5 al Super Bowl : Noioso. Inutile. Inconsistente. E perfino: 'È davvero lo show che questo Super Bowl si merita'. E non è certo un complimento. Il Super Bowl di Atlanta ha segnato un record negativo dopo l'altro: è ...

Polemica su Adam Levine senza maglietta al Super Bowl 2019 : i fan si chiedono perché lui sì e Janet Jackson no : Tu cosa ne pensi? The post Polemica su Adam Levine senza maglietta al Super Bowl 2019: i fan si chiedono perché lui sì e Janet Jackson no appeared first on News Mtv Italia.

Scaletta e video dei Maroon 5 al Super Bowl 2019 - Adam Levine si spoglia ma non si inginocchia nell’infuocato show con Travis Scott e Big Boi : Il video dei Maroon 5 al Super Bowl 2019 resterà a futura memoria di uno degli HalfTime show più chiacchierati di sempre: dopo aver difeso la loro scelta di esibirsi nonostante le tante richieste di boicottare la NFL per unirsi alla protesta dei giocatori di colore e del movimento Black Lives Matter che li supporta, Adam Levine e i suoi si sono esibiti domenica 3 febbraio in uno spettacolo all'insegna di fuoco e fiamme (letteralmente con gli ...