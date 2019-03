Nba | LeBron James è fuori dai playoff per il titolo | non succedeva da 14 anni

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) Era nell’aria, ora è ufficiale. Dopo 14, iNba non vedranno tra i protagonisti. I Los Angeles Lakers sonodalla lotta per l’anello e si tratta del primo fallimento di King, arrivato in California per risollevare le sorti dei gialloviola dopo l’addio di Kobe Bryant. Fatale la sconfitta casalinga, nella notte italiana, contro Brooklyn (106-111): non sono bastati i 33 punti conditi da 20 rimbalzi di McGee, career-high, e la quasi tripla doppia del ‘Prescelto’, autore di 25 punti, 14 assist e 9 rimbalzi, per evitare il quinto ko consecutivo.Caduta che relega i Lakers a 11 vittorie dall’ottavo posto, l’ultimo disponibile per il pass post-season, quando mancano 10 partite alla fine della stagione regolare. Il 34enne, tre volte campione Nba, non mancava l’appuntamento con idal 2005 e vede interrompere la serie di ...

dchinellato : Per LeBron James non portare i Lakers ai playoff rappresenta il più grande fallimento della sua carriera. Un fiasco… - dchinellato : Lakers ufficialmente fuori dai playoff con la sconfitta con Brooklyn. È il più grande fallimento della carriera di… - dchinellato : Quello dei Lakers è un fallimento con molti colpevoli, non di un singolo. Dirigenza, coach, LeBron, i giovani: tutt… -