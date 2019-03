Mercato Real Madrid | vicino il colpaccio | c’è l’accordo per Hazard CIFRE e DETTAGLI

Mercato Real - dalla Spagna confermano : “Pogba vuole andare a Madrid” : Pogba al Real Madrid. Un’indiscrezione tempo fa, qualche pensierino poco più avanti, tante conferme adesso. E dalla Spagna sono sicuri: il francese vuole andare da Zidane. Questa volta è Marca a sbilanciarsi in merito ad una possibile trattativa. Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo, il centrocampista del Manchester United ha chiesto al suo procuratore Mino Raiola di lavorare in ottica trasferimento la prossima estate. Il ...

Mercato Real Madrid - Varane va via : lo ha confessato lui stesso ai compagni : Sembra trovare conferme quanto già comunicato nei giorni scorsi in merito alla situazione Varane-Real Madrid. Il difensore francese, nonostante il ritorno di Zidane, pare voglia cambiare aria, anche se a “pesare” per lui c’è una clausola rescissoria di 500 milioni di euro. Secondo quanto riferisce Marca, il campione del mondo avrebbe addirittura già comunicato ai compagni di squadra che a fine stagione chiederà la ...

CalcioMercato Napoli : Ancelotti guarda in casa Real - i sogni sono Isco - Casemiro e Marcelo : La sessione estiva di Calciomercato è ancora piuttosto lontana, e il campionato italiano è ancora nel vivo. Nonostante ciò, come di consueto, le grandi squadre della Serie A pensano e programmano con largo anticipo le strategie da attuare nel momento in cui si apriranno le danze a fine stagione. Tra queste c'è anche il Napoli di Carlo Ancelotti che sta cominciando a valutare quali potrebbero essere i colpi da mettere a segno in estate, guardando ...

CalcioMercato Inter – Frecciatina a Raiola ed ipotesi cessione - parla l’agente di Skriniar : “lo vogliono Real Madrid e Barcellona ma…” : L’agente di Milan Skriniar apre all’ipotesi di cessione del suo assistito: Real Madrid e Barcellona Interessati al giocatore, ma il prezzo lievita. E guai se dovesse inserirsi Raiola… Milan Skriniar si sta confermando, partita dopo partita, uno dei migliori difensori della Serie A. Dopo l’ottima stagione disputata alla Sampdoria, il centrale sloveno non ha minimamente avvertito la pressione del trasferimento ...

CalcioMercato Real Madrid - la lista della spesa dei tifosi. Mbappé il prescelto - poi… : I tifosi del Real non hanno dubbi: 200mila persone hanno votato Kylian Mbappé e eletto il ventenne del Psg come la vera star su cui ricostruire la squadra dello Zidane bis. Il risultato finale è ...

Mercato Real Madrid - il nome di Pogba si fa avanti con insistenza : Nuovo/vecchio ciclo. L’uscita di scena di Zidane e Ronaldo ha rappresentato la fine di un ciclo in casa Real Madrid. Ma il fresco ritorno del francese in panchina ne fa aprire un altro, del tutto nuovo. Tra i primi obiettivi, un Mercato “galactico“. Tra i nomi che si fanno avanti da tempo con molta insistenza c’è quello di Paul Pogba, da sempre fra i giocatori più ammirati da Zidane. Allo stesso modo, il ...

È sempre Juve contro Real Madrid : sfida di Mercato per Kanté : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio Cristiano Ronaldo e Georgina a Madrid per un'inaugurazione

CalcioMercato Napoli - Koulibaly seguito dal Real Madrid : Calciomercato Napoli, Koulibaly interessa al Real Madrid- Se ieri vi avevamo parlato della volontà di Raphael Varane di lasciare il Real Madrid a fine stagione, oggi si registra un interessamento dei blancos verso uno dei migliori difensori non solo della Serie A, ma di tutta Europa. Kalidou Koulibaly da almeno un paio di stagioni si […] L'articolo Calciomercato Napoli, Koulibaly seguito dal Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - ...

Real Madrid - Zidane rivoluziona i blancos : ecco le idee di Mercato : Real Madrid Zidane – Una vera e propria rivoluzione quella che ci sarà, al termine della stagione, in casa del Real Madrid. Zidane ha infatti intenzione di cambiare tutto. Gli obiettivi per il rafforzamento della squadra sono quelli che tutti conoscono: per il centrocampo, il belga Eden Hazard del Chelsea e il danese Christian Eriksen del Tottenham, più il […] L'articolo Real Madrid, Zidane rivoluziona i blancos: ecco le idee di ...

CalcioMercato Juventus - Pjanic potrebbe andare al Real Madrid : tra i possibili eredi Kanté : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Miralem Pjanic, forte centrocampista classe 1990, sicuramente tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Stando a quanto riporta la stampa iberica, sul giocatore ex Roma sarebbe piombato il Real Madrid. Zinedine Zidane, che è tornato ad allenare le "Merengues", vorrebbe effettuare un vero e proprio rinnovamento della rosa del Real ...

Real Madrid - Zidane rivoluziona i blancos : ecco le idee di Mercato : Real Madrid Zidane – Una vera e propria rivoluzione quella che ci sarà, al termine della stagione, in casa del Real Madrid. Zidane ha infatti intenzione di cambiare tutto. Gli obiettivi per il rafforzamento della squadra sono quelli che tutti conoscono: per il centrocampo, il belga Eden Hazard del Chelsea e il danese Christian Eriksen del Tottenham, più il […] L'articolo Real Madrid, Zidane rivoluziona i blancos: ecco le idee di ...

Mercato Real - Varane addio? Per l’Equipe - il difensore lascerà la Spagna : Indiscrezione di Mercato proveniente dalla stampa francese. Secondo l’Equipe, il difensore centrale del Real Madrid, Raphael Varane, potrebbe interrompere la sua avventura in Spagna. Nonostante il ritorno di Zidane, suo grande estimatore, il campione del mondo vorrebbe cambiare aria. Varane all’inizio della scorsa stagione ha rinnovato il contratto fino giugno 2022. Il club che vuole ingaggiarlo dovrà raggiungere un accordo con ...

Mercato Juventus - da Marcelo a Navas : nuove opportunità dal Real Madrid : Mercato Juventus – L’arrivo di Zidane a Madrid ha scombinato i piani bianconeri, sia per la successione in panchina di Allegri sia per il Mercato. Sono cambiate tante cose con l’arrivo di Zidane in panchina. Con il francese il Real Madrid sta recuperando calciatori che sembravano destinati all’addio in estate. Il primo nome è ovviamente Isco, tornato protagonista, dopo […] More

CalcioMercato Juventus - James Rodriguez lascerà Bayern e Real Madrid a fine stagione : C’è una buona notizia per il Calciomercato della Juventus. James Rodriguez la prossima estate lascerà il Bayern Monaco e non tornerà al Real Madrid, club che detiene il suo cartellino. Il suo futuro quindi è tutto da decifrare con i bianconeri che da tempo studiano il mancino per dare maggiore estro alla propria rosa. Attenzione però alla concorrenza che arriva proprio dalll’Italia, il Napoli è sulle sue tracce e potrebbe così sfidare la Vecchia ...